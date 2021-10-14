Визит Нуланд в Москву может ускорить горячую фазу конфликта в Донбассе

14.10.2021 21:57 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Чем в более глубокой изоляции находится украинское правительство на международной арене, тем выше опасность того, что Киев попытается решить проблему Донбасса при помощи полномасштабной войны.

Об этом в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Ведущий спросил, повлияет ли визит замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву на вероятность крупной украинской военной провокации в Донбассе.

«Это абсолютно не имеет отношения к договорённостям России и США. Эти переговоры, договоренности могут создавать излишнюю нервозность на Украине и усиливать опасность радикального решения. Правильно мы говорили о том, что военный конфликт – это последний довод Украины, то есть, это соломинка, за которую пытается удержаться утопающий. Чем хуже положение внутри страны, чем в более глубокой международной изоляции находится украинское правительство на международной арене, тем выше опасность того, что Украина попытается решить проблему при помощи военного конфликта. По принципу – всё равно всё плохо, давайте попробуем ещё так, мы так ещё не пробовали. А поскольку военный конфликт – это всегда куча непредсказуемостей, то никто не знает, как отреагируют соседи, партнёры. Промолчат, поддержат кого-то, то есть – какая будет их реакция, поэтому, когда выхода нет, то это становится выходом», – сказал политолог. «Поэтому, чем хуже у них положение, тем выше возможность военного конфликта. То есть, провокация, которая будет направлена на то, чтобы развязать вооруженный конфликт. Причём, чтобы Россия в этом косвенно участвовала. То есть, чтобы её можно было обвинять не так, как сейчас – вы знаете, там, в Донбассе российско-террористические войска, поэтому мы воюем с Россией. Почему они российско-террористические? Ну, мы так решили. Покажите российские войска? Их нет, но мы так решили. А это должен быть конфликт, в котором если даже Россия Украине войну не объявляла, Украина тоже, но когда можно показать пальцем – вот они, российские войска», – объяснил Ищенко.