Визит Порошенко на эсминец США обернулся позором

27.02.2019

Президент Украины Пётр Порошенко унизил страну, примчавшись на встречу зашедшего в Одессу эсминца США, как лидер колониальной державы третьего мира. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский политолог Василий Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что президент Порошенко присутствовал на американском эсминце, для меня унизительно. Мне стыдно, когда мой президент идёт на чужие территории и оттуда делает какие-то заявления о нашей же территории. Если вы президент, вы имеете право сказать перед любым обществом любые вещи и проявить любые инициативы. А так – выглядит, что он как-бы прячется и говорит, что вот, американцы, я с вами, ну, вы же меня защитите если что? Вот, Крым наш! Это какой-то бред. Мне как гражданину Украины это стыдно», – заявил Вакаров.

Экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров также отметил, что иных чувств, кроме стыда, данное событие вызвать не может.

«Посмотрел фото, с каким лицом Порошенко поднимался на борт «Дональда Кука» в Одессе. Президент огромной европейской страны вылетает по свистку в свой отдаленный порт, чтобы получить разнос на борту иностранного военного корабля. Петя, гребаный стыд! Украина ведь была страной-основательницей ООН, а теперь какой-то Берег слоновой кости», – написал Азаров на своей странице в «Facebook».

Главный редактор одесского сайта «Таймер» Юрий Ткачёв также оказался «в восторге» от украинского президента.

«Встречу с представителем США по Украине Куртом Волкером Порошенко провёл на борту стоящего в Одесском порту американского эсминца. То есть, в «украинской Одессе» всё устроено так, что Порошенко был в гостях у американцев, а не наоборот. Это такие особые традиции гидности. Хроники украинской Анчурии», – отметил Ткачёв на своей странице.