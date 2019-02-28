Визит Порошенко на эсминец США обрастает скандальными подробностями

28.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Петр Порошенко не случайно полетел в Одессу, куда зашел эсминец ВМС США «Дональд Кук» – на борту корабля во избежание утечки информации проходили конфиденциальные переговоры со спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером. Вероятно, что одной из тем было обсуждение нового кровавого сценария для Украины.

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Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил бывший депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Приезжает Курт Волкер, проводит брифинг в Киеве, встречается с Зеленским в Киеве, а с президентом встречается на территории США на эсминце. Возникает вопрос, зачем? Можно объяснить пиаром в рамках президентской кампании, они там озвучили какие-то определённые тезисы, и можно бы было об этой истории забыть.

А если попытаться проанализировать, ведь это, на самом деле, наверное, единственная территория, где нельзя было прослушать разговор Волкера с украинским президентом, с учётом происходящих последнее время событий – слив информации, компроматы. Вы же понимаете, что это идёт из властных структур – невозможно журналисту просто так прийти и получить какой-то материал», – заявил экс-нардеп.

«По всей видимости, есть определённый страх у президента, что он не может обеспечить безопасность переговорного процесса на территории Украины. По всей видимости, они встретились и обговорили. Вопрос – что они могли такого обговаривать, что пугалось публичности? Это только возможность подготовки какой бы то ни было провокации «на случай, если».

Возможны ли провокации? Конечно! На случай, если не будет победы, я даже не сомневаюсь в том, что они готовы будут утопить эту страну в крови», – добавил Килинкаров.