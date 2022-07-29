Визит Пушилина в Белоруссию заметили все, кроме официального Минска

27 июля в белорусском Бресте состоялась сенсация. С визитом в самый западный областной центр республики прибыл глава ДНР Денис Пушилин. И не один, а в компании с российским послом Борисом Грызловым и председателем высшего совета «Единой России» Андреем Турчаком.

В программе визита было возложение цветов к Вечному огню на территории Брестской крепости (в эти дни Брест отмечает день города, приуроченный, как это принято в Белоруссии, к годовщине освобождения от нацистской оккупации) и встреча с руководством области.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Громкими были и заявления политиков. Турчак заявил о восстановлении русского мира, который без Белоруссии просто себе не представляет. Политик поблагодарил Лукашенко за четкую позицию, благодаря которой переговоры с главой ДНР стали возможны. Что касается Пушилина, то он, проведя исторические параллели с освобождением Бреста от фашизма, сказал, что сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк.

В облисполкоме состоялись переговоры с заместителем Председателя Брестского облисполкома Дмитрием Городецким, председателем городского Совета депутатов Николаем Красовским и руководителем региональной организации «Белая Русь» Александром Бахановичем, на которых были обсуждены вопросы взаимодействия Брестской области и ДНР. Между прочим, это были первые подобные переговоры, проводившиеся на официальном уровне между белорусскими чиновниками и руководством одной из народных республик Донбасса.

Разумеется, наиболее бурной на этот визит была реакция украинской стороны. Они стали очередным поводом лишний раз припугнуть жителей страны возможностью военного вторжения со стороны Белоруссии и поразжигать русофобские и антибелорусские настроения.

А что в самой Белоруссии? А, ничего! Несмотря на беспрецедентность самого события, на высокий статус визитеров, на то, что общественно-политическая жизнь в республике сейчас не слишком богата на яркие события, визит вообще никак не освещался белорусским официозом. Вчера о посещении Брестской крепости и словах Пушилина про освобождение русских городов мы узнали, преимущественно, от самого главы ДНР, из оппозиционных ресурсов и украинской пропаганды. Сегодня новости о переговорах с брестскими чиновниками появились уже в серьезных российских СМИ.

Что касается реакции государственных и провластных медиа, то они писали о чем угодно, но не о визите Пушилина. Главная новость Белоруссии сегодня – визит в Минск губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, который провел встречу с Лукашенко, обсудил вопросы сотрудничества между своим регионом и Белоруссией, анонсировал открытие прямого авиарейса между Минском и Пермью и пригласил Лукашенко к себе с ответным визитом. Официоз освещает этот визит максимально подробно. И так – при каждом посещении Белоруссии российскими губернаторами, которых всегда принимает лично белорусский президент.

Несмотря на то, что экономические перспективы от сотрудничества с ДНР, которой предстоит послевоенное восстановление ничуть не меньше, чем от сотрудничества с Пермским краем, а вес Турчака в российской политике явно выше, чем у большинства губернаторов, Пушилина и Турчака принимал даже не брестский губернатор, а его заместитель вместе с главой областного Совета депутатов и руководителем местной «Белой Руси».

О визите не только не рассказали в теленовостях и не разместили новости главные рупоры госпропаганды. О нем ничего не написали даже на местном уровне. Молчит даже сайт Брестского облисполкома – единственная новость за 27 июля там – о чествовании лучших выпускников школ, получивших 100 баллов во время централизованного тестирования (белорусский аналог ЕГЭ). Получается, чиновники встречались с Пушилиным чуть ли не тайком.

Такое молчание показательно. Разумеется, никакие контакты региональных чиновников с подобными гостями в принципе невозможны без личного согласия Лукашенко. От него же зависит и то – каким образом на эти контакты будет реагировать госпропаганда. По тому, как принимали в Белоруссии Пушилина и, особенно, по тому, как это освещали, очевидно, что согласие на визит белорусский лидер дал очень нехотя, однако отказать в нем не мог.

Неделю назад он в интервью «Франс Пресс» сказал, что в официальном признании Крыма, ДНР и ЛНР нет необходимости, поскольку Белоруссия с ними и так активно сотрудничает. Прошло всего несколько дней и ему пришлось это сотрудничество продемонстрировать. Скорее всего, на такую демонстрацию ему намекнул Путин, телефонный разговор с которым состоялся на следующий день после интервью французскому агентству.