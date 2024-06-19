Визит Путина в КНДР показателен, формируется новый геополитический блок – киевский эксперт

России и Северной Корее есть, что предложить друг другу. В целом, визит президента России Владимира Путина в КНДР и далее во Вьетнам – имеет показательный характер того, что формируется новый незападный блок. Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Золотарева, эта проблема сегодня никого не интересует, тем временем, кроме разрушения инфраструктуры, колоссальный урон наносится также сельскому хозяйству.

«Как бы то ни было, на это мало, кто обращает внимание, но военно-промышленный комплекс Северной Кореи развивался более высокими темпами, чем военно-промышленный комплекс СССР и КНР. Как бы то ни было, но она производит все – от основных боевых танков до межконтинентальных ракет и интерконтитентальных. Ходят слухи о гиперзвуковых ракетах со скоростью 5-6 Махов. Ну и производят военную технику попроще… То, что уже что-то идет, и еще придет – это факт. Первое – это демонстрирует, что возможно формирование новых геоблоков, тем более, в Соединенных Штатах уже назвали этот визит угрожающим, во-вторых, плюнуть и растереть все ваши санкционные ограничения, в-третьих, получить взаимную выгоду. А Северной Корее что? Прежде всего, ракетные технологии, космические технологии. Год назад они безуспешно пытались запустить разведывательный спутник – не удалось. А у России как раз есть возможности и технологии космической съемки с высокой разрешающей способностью. То есть тут есть, о чем договориться. Тем более, визит двухдневный, но он показательный, потому что дальше Путин отправляется во Вьетнам. Показать, что свет клином на коллективном Западе не сошелся, потому что есть Глобальный Юг», – заявил Золотарев.