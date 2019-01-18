Визит Путина в Сербию: Что осталось за кадром

18.01.2019, Белград, Александр Ростовцев

В четверг состоялся однодневный официальный визит Владимира Путина в Сербию. Президентский борт на границе братской республики встречала эскадрилья МиГ-29, переданных Сербии в рамках военно-технического сотрудничества.

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Поездка на высшем уровне была запланирована еще на октябрь 2018 года, к 74-й годовщине освобождения Белграда. Однако в назначенный срок визит не состоялся. Официальных заявлений по поводу отмены не было, однако не секрет, что причиной тому стала реальная угроза вооружённого конфликта сербских силовиков с большой группой косовских боевиков из «специальных сил самообороны», устроивших провокацию на пограничной ГЭС «Газиводе».

Тогда вместо встречи в верхах Сербия и Россия провели совместные контртеррористические учения с участием ВВС и ВКС.

Выдержав трёхмесячную паузу, Путин прилетел в Сербию, поскольку этого события очень ждали как власти республики, так и рядовые граждане страны.

Как и ожидалось, программа одного дня была чрезвычайно насыщенной. Объём подписанных двухсторонних контрактов оценивается в $200 млн, но, по заявлению сербского президента Вучича, «если стороны всё сделают правильно, объём сделок увеличится до $600 млн».

Ключевой темой переговоров на высшем уровне стало продление второй ветки «Турецкого потока» через Сербию. Интерес здесь взаимный. Россия получает газовый хаб на территории проверенного союзника, а Сербия, в свою очередь, – повышение в статусе на фоне той же Болгарии, прибыль от газового транзита, новые рабочие места и бесперебойное снабжение природным газом по разумной цене.

Накануне визита Путина Вучич дал недвусмысленный сигнал иностранным партнёрам, что Сербия не собирается переплачивать за импортный СПГ, а намерена покупать газ там, где дешевле. «Республика хочет получать российский газ, так как это лучшее предложение».

Впрочем, успех переговоров по сербской ветке «Турецкого потока» был секретом Полишинеля. Как известно, компания «Газпром нефть» давно и прочно является лидирующим инвестором в сербскую энергетику. В дочернюю фирму «Нефтяная индустрия Сербии» уже вложено около $3 млрд, и ещё $1,3 млрд будут инвестированы в ближайшие 5 лет.

Кроме того, в знак поддержки боснийских сербов, Путин встретился в Белграде с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Республика Сербская в свою очередь заинтересована в том, чтобы вторая ветка «Турецкого потока» прошла и по её территории.

Следует отметить, что Путина в Сербии ждали и подготовили ему тёплый приём. В Белграде, в поддержку российского президента, состоялся 70-тысячный митинг (по заявлению его организаторов). Повсюду можно было увидеть российские флаги, портреты российского президента и плакаты со словами о братской связи сербского и русского народов.

Однако во всей этой бочке мёда была не то чтобы ложка дёгтя, но ситуация, оставляющая неприятный осадок.

Судя по поведению сербского президента Вучича, визит Путина он использовал как повод для самопиара и поднятия популярности своей партии в глазах рядовых сербов.

Например, возникают вопросы к «покушению на Путина», предотвращённого сербскими силовиками как нельзя вовремя. По официальным данным, потенциальным террористом стал сторонник ИГИЛ из Боснии Армин Алибашич, в квартире которого полиция обнаружила целый склад оружия и символику террористического псевдохалифата.

Интересно, что власти Сербии ещё до визита Путина очень много рассуждали о том, как хорошо они обеспечат безопасность российского президента, когда тот посетит Белград. И своё обещание подтвердили уж слишком демонстративно.

Тем временем между правительством Сербии и её народом уже обозначились серьёзные разногласия, угрожающие кризисом в обозримом будущем. В руководстве республики давно и открыто говорят о возможности вступления Сербии в ЕС и, потише, в НАТО. В Сербию с лекциями для студентов приезжают американские политики и без всякого стеснения рассуждают о том, что «гуманитарные бомбардировки» Югославии были полезны и целесообразны, и что сербам следует благодарить за них западных цивилизаторов и культуртрегеров, а то без них сгинули бы сербы без следа в своём беспросветном тоталитаризме.

В последние месяцы в Белграде проходят непрекращающиеся массовые митинги протеста, причём требования протестующих касаются не какой-то чепухи, вроде украинской «евроинтеграции», а жизненно важных вопросов сохранения целостности Сербии и принятия государственных решений по Косово.

Протестные настроения сербов подстегнула недавняя провокация властей самозванной «Республики Косово», установивших поборы под видом «таможенной пошлины» на товары для косовских сербов, включая продовольствие и медикаменты. Действия косовских албанцев привели к тому, что в сербские больницы и аптеки медикаменты либо не поставляются, либо перепродаются по цене в три раза выше рыночной.

Сербов возмущает, что администрация Вучича не ищет путей воздействия на косовских албанцев, а вместо этого занимается подавлением протестного движения и ущемлением свободы слова. При этом, происходит постепенная радикализация требований протестующих, не находящих ответа у руководства республики. Более того, свои надежды на сохранение целостности республики сербы всё чаще возлагают на Путина и более тесный союз Сербии с Россией.

Таким образом, демонстрация близости к Путину, по расчётам Вучича, повышает его значимость и политический вес в глазах населения Сербии, а уж орден Александра Невского, полученный из рук российского лидера, для него так и вовсе бесценен.

Путин, судя по всему, спокойно отнёсся к тому, что его визит послужил поводом для укрепления авторитета правительства Сербии. В любом случае, России не нужен раскол и дестабилизация балканского союзника, последние 30 лет живущего в сложной геополитической обстановке.

В заключение хотелось бы привести слова Владимира Путина, обращённые к сербам, в ответ на их просьбу сказать несколько слов для них: «Быть может, точно не воспроизведу одну из сербских поговорок, но она звучит, по-моему, так: когда мы вместе, нас ожидает победа».