Визит Шойгу в Молдову: эксперты назвали разные причины бешенства Санду

22.08.2019, Москва, Елена Острякова

Реакция премьер-министра Молдавии Майи Санду на визит в страну министра обороны РФ Сергея Шойгу является «рудиментом провинциальных политиков».

Об этом на сайте eNews заявил бывший министр обороны Молдавии Валерий Плешка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте не забывать: Сергей Шойгу не только министр, он ещё и член Высшего совета безопасности РФ, член команды президента Путина. Поэтому предстоящий визит, вне зависимости от его формального статуса, крайне важен.

Вполне вероятно, что для Молдовы такой формат будет даже полезнее официальных, протокольных встреч. Поскольку за стаканом молдавского вина острые, насущные вопросы зачастую решаются эффективнее», – рассудил Плешка.

Напомним, что Санду отчитала министра обороны Павла Войку за то, что тот пригласил Шойгу на празднование Дня освобождения Молдавии без соблюдения всех протокольных процедур. Она также распорядилась вызвать в Кишинев молдавского псла в РФ для консультаций.

Политолог Сергей Чебан считает, что Санду устроила демарш не по собственной инициативе.

«Реакция правительства Санду — это не в последнюю очередь демонстрация позиции ЕС и США, которые в июне заключили с Москвой неформальную договоренность о некоторых совместных позициях по Молдове. В первую очередь, по отказу от жесткой геополитической риторики.

Если визит Шойгу не спровоцирует «рефлекторной» реакции в Брюсселе и Вашингтоне и не выльется в очередной набор заявлений про «российскую угрозу», неофициальный трехсторонний контракт еще действует, и, по крайней мере, в ближайшей перспективе подходы по Молдове можно считать «утвержденными», – сказал Чебан в комментарии RTA.