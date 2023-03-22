Визит Си показал, что Россия не в изоляции – киевский политолог

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Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву показал, что загнать Россию в изоляцию не удастся. Вслед за китайским лидером, встретиться с президентом России захотят и другие, ориентированные на Китай главы государств.

Об этом в эфире интернет-канала Apazov заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, Запад стремился сорвать или испортить визит руководителя Китая, но этого не удалось.

«Делалось, мне кажется, все для того, чтобы или сорвать этот визит или хотя бы, поменять его, деформировать повестку дня этого визита, повлиять на то, что будут обсуждать. С этим я связываю и ордер МУСа, который резко был обнародован, буквально за день до визита. С этим я связываю и информацию об убийстве ЧВК «Вагнер» китайских граждан в Африке. И и уже вдогонку полетел снова ковид, какие-то дополнительные характеристики, угрозы, заявления о том, со стороны того же Блинкена, что китайский мирный план – пророссийский, не подходит, не может быть реализован», – сказал эксперт.

«Шла тяжелейшая борьба вокруг этого визита, потому что все понимают, что вслед за Си Цзиньпином в Москву потянутся и другие делегации из третьих стран, что не удастся изолировать Путина. Не будет политической изоляции, не удастся полностью его изолировать и экономически. То есть эта борьба усложнится, и перспектива наказания России и ее лидера отложится на какое-то неопределенное будущее», – заявил Бортник.