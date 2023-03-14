Визит Си в Москву станет символически жестом в поддержку России

Олег Кравцов.  
14.03.2023 16:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Китай, Политика, Россия


Ожидаемый визит в Россию Си Цзиньпина, вновь переизбранного лидером Китая,  показывает, что Москва является для Москвы наиболее дружественным государством.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин.

Ожидаемый визит в Россию Си Цзиньпина, вновь переизбранного лидером Китая,  показывает, что Москва является...

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«Визиты проходят каждый год, они откладывались на время пандемии. А сейчас пришла очередь китайского лидера в Россию приехать. Это нормально. Конечно, международная обстановка изменилась. Думаю, об этом будут говорить. Говорить про политическое, экономическое сотрудничество, которое растет не по дням, а по часам в ценовом выражении. Часто во время таких визитов подписываются новые контракты и одобряются проекты типа новых газопроводов или нефтепроводов», – сказал Лукин «Независимой газете».

Но главная суть, по его словам, не в растущем экономическом сотрудничестве.

«Вопрос стоял, приедет ли он. Это символично. Сложилась такая традиция, когда новый китайский лидер после прихода к власти первый зарубежный визит наносил в Россию. Так поступил и предшественник Си Ху Цзиньтао, и сам Си. Они, кстати, выступали в МГИМО.

Визит – символический жест, показывающий, что Россия – это наиболее дружественная для Китая страна. Конечно, на Западе пытаются обнаружить, что в Китае очень недовольны политикой Пекина в отношении России. Но доказательств этому нет», – резюмировал аналитик.

При этом официально визит пока не подтвержден. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, заметил, что Кремлю пока «нечего сказать» о возможном визите в Россию председателя КНР.

«Как правило, объявления об официальных зарубежных визитах осуществляются синхронно по взаимной договоренности сторон. Как только такая готовность будет, мы вам сообщим», – заявил Песков журналистам.

Но примечательно, что недавно президент РФ Владимир Путин Владимир Путин принял члена политбюро ЦК КПК Ван И, что косвенно указывает на подготовку к визиту лидера Китая. Всего Си Цзиньпин и Путин встречались 39 раз.

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