Визит Сийярто в Белоруссию обрадовал только окружение Лукашенко

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Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто прибыл сегодня в Минск.

Он встретился со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником и другими министрами, передает коррепондент «ПолитНавигатора».

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«Западные коллеги будут меня критиковать за визит в Беларусь, но у Венгрии другая точка зрения. Точка зрения Венгрии однозначна: коммуникационные каналы должны быть открыты. Если бы мы этого не сделали, то я не смог бы сегодня выступить с призывом к миру. Ситуация на Украине становится все хуже, из-за боевых действий гибнет все больше людей. Теперь нужно спасать жизни, и единственный способ сделать это — достичь мира», – сказал Сийярто.

Он заявил, что приехал в Белоруссию добиваться мира.

«Венгрия ожидает, что все члены международного сообщества будут действовать для обеспечения немедленного мира и избежания шагов, которые могут продлить или усилить войну. Эту мирную позицию я тоже буду представлять на сегодняшних переговорах в Минске. Без переговоров – мира на Украине не будет», – сказал Сийярто.

Он подчеркнул, что Будапешт просит Минск сделать все возможное для достижения мира на Украине и выступил против поставок оружия Киеву.

«Нужно избегать любых шагов, которые могут привести к эскалации войны», – заявил Сийярто.

Сийярто также раскритиковал санкционную политику Запада.

«Мы чувствуем инфляцию, которая уже двузначна, и цены на энергоносители, которые возросли до небес из-за ошибочной санкционной политики», – сказал глава МИД Венгрии.

В свою очередь, Сергей Алейник выразил надежду на то, что визит главы МИД Венгрии послужит сигналом европейским партнерам для продолжения диалога с Белоруссией.

Внешнеполитические ведомства Белоруссии и Венгрии подписали программу сотрудничества на 2023 год и договорились весной провести заседание комиссии по экономическому сотрудничеству.

Визит венгерского министра вызвал волну ненависти у беглых белорусских оппозиционеров-змагаров, они разразились грубой руганью в соцсетях. К ним присоединился скандальный украинский депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Ждем очередных бредней про Украину. Просто неимоверный срам. Венгрия в Евросоюзе и НАТО, но до сих пор водится с диктаторами и при первой возможности бежит к ним на прием. Когда лукашенко перестанет дышать на столбе, советую Сийярто ехать сразу в КНДР. Ему там должно понравиться», – написал Гончаренко в своем ТГ-канале.

Сомнительным посчитал визит венгерского министра и калининградский политолог Александр Носович.

«Действие столь же символическое, сколько сомнительное: в годовщину “Минска-2”, ставшего ругательством для всех без исключения сторон, причастных к подписанию Минских соглашений, прилететь готовить почву для мирных переговоров по Украине… в Минск. Больше похоже на очередной эпатаж европейцев со стороны Венгрии», – написал он.

Зато белорусские политики откровенно торжествуют.

«Здрада за здрадой! Похоже, что Венгрия первой стала в очередь за белорусской калийной солью. Забавно, что ещё не погас пожар подгоравших задов по поводу резких высказываний Сийярто с упреками в адрес Европарламента. Накануне он назвал его одной из самых коррумпированных организаций в мире», – написал лидер белорусской Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.

«Визит в Беларусь главы внешнеполитического ведомства Венгрии достаточно сильный шаг, с учётом западной политической конъюктуры. В нынешней геополитической обстановке это важный визит для обеих сторон. Небольшие государства не могут позволить себе строить стены. Наш путь – мосты. До всех турбулентностей планировалось нарастить белорусско-венгерский товарооборот до 500 млн евро к 2023 году», – считает Белорусский медиа-эксперт Андрей Сыч.