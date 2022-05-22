Визит Слуцкого в Донецк обернулся громким скандалом

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Новоиспеченный глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий попал в скандал в первый же визит в Донецк в новой ипостаси. Причиной стало заявление политика о готовности изучить возможность обмена нацистов «Азова» на арестованного СБУ украинского политика Виктора Медведчука, (выступавшего категорически против самостоятельности ЛДНР и чьи фирмы подозревали в перепродаже белорусского топлива для нужд ВСУ).

«Что касается обмена, мы изучим вопрос. Не мы, ЛДПР, а те, кто в Москве имеет полномочия изучать и принимать решения в отношении инициативы обмена Медведчука на «азовцев». В целом обмен пленными, телами погибших, обмен ранеными продолжается не всегда теми темпами, как нам бы хотелось», – заявил Слуцкий на пресс-конференции.

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Следует понимать, что Слуцкий в Госдуме занимает должность руководителя комитета по международным делам. Несмотря на принадлежность к ЛДПР, он является очень осторожным политиком. Даже в 2014 году он публично спорил со своим ныне покойным партийным боссом Владимиром Жириновским, отстаивая необходимость отсутствия слов «Новороссия» и «русские» в официальных документах Думы, касающихся Донбасса.

Заявление Слуцкого резко раскритиковал телеведущий Владимир Соловьёв.

«Какого, нахрен, Медведчука? Я вообще не представляю себе, чтобы сейчас были хоть какие-то обмены этих «азовцев». Это что получается? Можно совершать преступления, убивать, насиловать, 8 лет паразитировать, потом нажирать себе харю, сидя якобы в катакомбах, отбирая всё у остальных сидельцев, выйти такими рок-звёздами сытыми, ничего не понимая, что происходит – чтобы теперь их поменяли на какого-то Медведчука? Украинского гражданина. Там четыреста ребят наших в плену. И пока речь дойдёт до какого-то Медведчука, который, видимо, близок сердцу Леонида Эдуардовича, все наши должны быть вытащены из плена. Но у нас обменный фонд до «азовцев» уже был 5 тысяч человек. Зачем нам трогать «азовцев»? Нет, ребята. Если мы сейчас начнём играться с этой болезненной темой, народ этого не простит», – заявил Соловьёв в эфире своего телешоу.

При этом телеведущий, а ныне депутат Госдумы Евгений Попов от «Единой России» в определённой мере допустил вариант обмена националистов «Азова», правда, не на Медведчука. Однако это тоже не лучший сигнал, учитывая и намек самого Слуцкого о кругах, принимающих решения в Москве, и многочисленные утверждения властей в Киеве о некоей «спецоперации» и «эвакуации» нацистов.

«Если менять этих головорезов, то только на ВСЕХ наших ребят, которые в плену», – заявил Попов в блоге.

С украинской стороны слова лидера фракции ЛДПР вызвали фурор. По словам блогера Сергея Колясникова, Слуцкий со своим заявлением стал «главным героем украинских пабликов – миллионников».

«Там ликуют», – констатировал блогер.

Слуцкий, осознав, что наговорил лишнего, решил выступить с опровержением, заявив, что его слова по Медведчуку были вырваны из контекста.

«Мое мнение не поменялось: никакого обмена бойцов запрещённого в РФ «Азова» быть не должно, их судьбу должен решать трибунал…. Что касается предложений относительно того же Медведчука, убеждён, что обсуждать эти вопросы должны те, кто обладает соответствующей компетенцией. Собственно, об этом и было сказано на пресс-конференции. Ни больше, ни меньше. Все идущие сейчас интерпретации в корне неверны по сути, хочу ещё раз это подчеркнуть», – оправдывался Слуцкий.

В его объяснения многие не поверили.

«Слуцкий объяснил, что «слова были вырваны из контекста» и вообще он за трибунал для нацистов и т.п. Ох уж этот контекст, то Мединского не так поймем, то Пескова, то Урганта. Теперь вот Слуцкий», – комментирует Колясников.

Политолог Сергей Марков поясняет причину, по которой слова Слуцкого вызвали возмущение – «проявление недовольство тем, что власти России ведут себя не достаточно жестко».

«То Песков хвалит тех звезд, кто не поддержали СВО. То по государственному ТВ показывают звезд, которые не поддержали СВО. То переговоры идут о возможности компромисса с явным неонацистским киевским режимом. То не наносят почему-то удары по транспортной инфраструктуре западной Украины. Вот это недовольство общества России недостаточной жесткостью правительства России в отношении русофобского режима в Украине и проявилось ярко в этом кейсе. Жестче надо, жестче. Это главный общественный запрос в России сейчас», – считает Марков.

Так или иначе, но инцидент вокруг «Азова» и Медведчука, похоже, подтверждает прогноз о закате ЛДПР без Жириновского.

«Общее странное ощущение никуда не делось. И что ещё важно: невозможно представить Жириновского, который говорил бы про обмен «азовцев». Нереально», – констатирует телеведущий Андрей Медведев.

Историк Сергей Григоров считает, что одним из результатов СВО может стать уход с политической сцены Росси старых политиков – таких, как Слуцкий, годами паразитировавших благодаря успешному бренду проекта Жириновского.

«Когда политик страшно далёк от народа, то с ним происходит ровно то, что произошло с Леонидом Слуцким. Пока у нас многие власть предержащие не поняли, что политика России отныне определяется президентом и мнением народа. Вопросы войны, мира, переговоров и всего остального решаются именно так. Но сколько ещё народных референдумов должно пройти, чтобы оторвавшиеся и далёкие от народа власть предержащие ушли?» – рассуждает Григоров.