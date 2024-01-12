Визит Сунака в Киев «совпал» с передачей Западу месторождений лития на Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Воинственная трескотня вокруг визита британского премьера Риши Сунака в Киев отвлекает от известия об установлении Западом контроля над месторождениями лития на Украине.

На это в своем блоге обращает внимание украинский политолог Михаил Чаплыга.

«Австралийская European Lithium закрыла сделку по приобретению компании ООО «Европейский литий Украина» с литиевыми лицензиями в Украине… Да, Австралия это Британия – содружество… Да, в день приезда Сунака», – написал политолог.

Он считает, что взамен на месторождения лития со стороны Лондона было озвучено сегодняшнее обещание дополнительных 200 млн фунтов на нужды ВСУ. Причем, половина этой же суммы уйдёт британским военным производителям.

«За 200 лямов помощи, половина из которой себе. Когда пахнет литием по цене дачи «Ах какого инвестора», то и на кобыле прискачешь», – написал Чаплыга о визите Сунака.

Политолог также обращает внимание на то, что разрекламированное соглашение по безопасности Украины, подписанное сегодня с Великобританией, не содержит никаких гарантий со стороны Лондона:

«Украина гарантирует защиту этих технологий и интеллектуальную собственность», – это единственное упоминание гарантий в соглашении. Слово «гарантии» (guarantees) не использовал в комментариях к документу и британский премьер Риши Сунак. Он несколько раз подчеркнул, что речь идет о «заверениях безопасности» (security assurances). Именно этот термин – security assurances – использовался в Будапештском меморандуме 1994 года, который не смог защитить Украину от вторжения. Само название договора также не содержит упоминаний про гарантии. Он называется «Договор о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией», – пишет Чаплыга.

На Украине месторождения лития были расположены в Кировоградской («Полоховское» и участок «Добрый»), Донецкой («Шевченковское») и Запорожской областях (участок «Крутая балка»). Ни на одном из участков не велась фактическая добыча. Сейчас часть месторождений находятся на территориях, включенных в состав России.

В декабре депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер заявлял, что месторождения лития являются одной из целей Запада в борьбе за Украину.

Из-за роста спроса на литий дефицит этого ценного металла в мире может начаться уже в 2025 году. Эксперты связывают это с распространением электромобилей.