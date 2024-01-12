Визит Сунака в Киев «совпал» с передачей Западу месторождений лития на Украине

Михаил Рябов.  
12.01.2024 22:04
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2006
 
Великобритания, Дзен, Политика, Скандал, Сюжет дня, Украина, Энергетика


Воинственная трескотня вокруг визита британского премьера Риши Сунака в Киев отвлекает от известия об установлении Западом контроля над месторождениями лития на Украине.

На это в своем блоге обращает внимание украинский политолог Михаил Чаплыга.

Воинственная трескотня вокруг визита британского премьера Риши Сунака в Киев отвлекает от известия об...

«Австралийская European Lithium закрыла сделку по приобретению компании ООО «Европейский литий Украина» с литиевыми лицензиями в Украине…

Да, Австралия это Британия – содружество… Да, в день приезда Сунака», – написал политолог.

Он считает, что взамен на месторождения лития со стороны Лондона было озвучено сегодняшнее обещание дополнительных 200 млн фунтов на нужды ВСУ. Причем, половина этой же суммы уйдёт британским военным производителям.

«За 200 лямов помощи, половина из которой себе. Когда пахнет литием по цене дачи «Ах какого инвестора», то и на кобыле прискачешь», – написал Чаплыга о визите Сунака.

Политолог также обращает внимание на то, что разрекламированное соглашение по безопасности Украины, подписанное сегодня с Великобританией, не содержит никаких гарантий со стороны Лондона:

«Украина гарантирует защиту этих технологий и интеллектуальную собственность», – это единственное упоминание гарантий в соглашении.

Слово «гарантии» (guarantees) не использовал в комментариях к документу и британский премьер Риши Сунак. Он несколько раз подчеркнул, что речь идет о «заверениях безопасности» (security assurances).

Именно этот термин – security assurances – использовался в Будапештском меморандуме 1994 года, который не смог защитить Украину от вторжения.

Само название договора также не содержит упоминаний про гарантии. Он называется «Договор о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией», – пишет Чаплыга.

На Украине месторождения лития были расположены в Кировоградской («Полоховское» и участок «Добрый»), Донецкой («Шевченковское») и Запорожской областях (участок «Крутая балка»).  Ни на одном из участков не велась фактическая добыча. Сейчас часть месторождений находятся на территориях, включенных в состав России.

В декабре депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер заявлял, что месторождения лития являются одной из целей Запада в борьбе за Украину.

Из-за роста спроса на литий дефицит этого ценного металла в мире может начаться уже в 2025 году. Эксперты связывают это с распространением электромобилей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть