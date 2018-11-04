Визит Тимошенко на Западную Украину обернулся массовой дракой

04.11.2018, Черновцы, Владимир Гладков

В городе Черновцы произошла массовая драка из-за того, что представители партии «Побратимы Украины» хотели прийти на митинг Юлии Тимошенко с обличающими ее плакатами, где припоминалось сотрудничество с «регионалами» в городе Кривой Рог.

Противников Тимошенко не пустила на площадь группа мужчин. Среди тех, кто блокировал людей с плакатами оказался и местный губернатор Иван Мунтян, что наглядно свидетельствует: представители украинской властной вертикали не верят в победу Петра Порошенко на выборах и делают ставку на Юлию.

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