Визит украинской делегации в Давос обернулся провалом

29.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Визит украинской делегации на экономический форум в Давос обернулся провалом.мОб этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-глава представительства Интерпола на Украине, экс-нардеп Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мир занят совершенно другими вопросами: глобализация, технологическая революция, климат, потому что Трамп опять выходит из всех Парижских меморандумов по глобальному потеплению, и так далее.

Разговаривают банкиры, встречаются инвесторы. С кем здесь (на Украине – прим. ред.) встречаться? Со страной, которая имеет 0,15% мировой экономики? Страной, где самое большое соотношение между деньгами, которые зарабатывают «заробитчане» и ВВП? Страной, где рост экономики, после её сокрушительного падения, составляет 3,3 процента?» – отметил Куликов.

Политик считает, что Украине нечего демонстрировать мировому сообществу, а киевская делегация поехала в Давос для того, чтобы отдохнуть.

«Самый негативный прогноз, который дал Мировой банк – это рост мировой экономики в целом порядка 4,6 процентов. И про это говорят: «Проблема, стагнация». Китай опускается с 7,5 до 6,8 процентов. Только Индия растёт.

А тут – 3,8 процентов? Куда они (украинская делегация – прим. ред.) поехали? Что они поехали показать? Вареников поесть? Надо было их тут покормить», – заявил Кирилл Куликов.