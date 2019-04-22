Визит Вучича в Китай усилит позиции Сербии

22.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Начавшийся сегодня визит сербского президента Александра Вучича в Китай, где запланированы переговоры как с руководством КНР, так и с российским лидером Владимиром Путиным, усилит позиции Белграда в условиях, когда прозападная оппозиция пытается расшатать ситуацию одновременно с давлением ЕС и США по вопросу признания незаконно отторгнутого сербского края Косово.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Алексей Мартынов.

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«Внешняя активность Вучича, не только политическая, но и экономическая, безусловно, укрепляет его личность как политика и его режим в частности. В России и Китае диалог идёт в первую очередь на экономические темы», – сказал эксперт.

Он прогнозирует, что, несмотря на спад численности оппозиционных митингов, противники Вучича будут пытаться дестабилизировать ситуацию и в будущем.

«Обязательно. Это же такая история, которая заряжена, оплачена, и даже деньги уже давно потрачены, поэтому они должны эту работу делать», – сказал Мартынов.

По его словам, не случайно албанские СМИ решили замолчать масштабную акцию в поддержку Вучича, состоявшуюся накануне в Белграде, поскольку сейчас на Сербию оказывается давление с целью признания независимости края Косово.

«Это типичные истории с двойными стандартами, набившие оскомину – здесь, то, что нам нужно, мы показываем, то, что нам не нужно, мы не видим и не показываем, не слышим и не желаем слышать и видеть», – напомнил Мартынов.