Визит Зеленского на линию фронта оборачивается грандиозным скандалом

29.05.2019, Киев, Михаил Рябов

Состоявшийся накануне визит нового украинского президента Владимира Зеленского на линию фронта в Донбассе оборачивается грандиозным скандалом – общественность обратила внимание, что снимки, призванные демонстрировать решительность и смелость нового главы государства, оказались постановочными.

На одном из снимков Зеленского, представленном в официальном репортаже из зоны боевых действий, комментаторы заметили, что роль солдат на фронте играют телохранители нового президента, «засветившиеся» с ним ранее.

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Еще одна деталь, поразившая наблюдателей, – стоящий рядом с Зеленским военный с оружием со снятым предохранителем, при этом дуло направлено в сторону главы государства.

«Действительно, переключатель огня на оружии стоит в положении одиночный выстрел, и само оружие направленно на охраняемое лицо. Положение пальца на спусковом крючке не видно. Дело в том, что в профессиональных воинских подразделениях на такие действия, как переключение предохранителя-переключателя огня, засылание патрона в патронник, сектор огня, должна быть отдана соответствующая команда командира. Обычно грамотный командир дает команду снять с предохранителя оружие, когда есть информация о появлении противника. В данном случае эта мера была излишней, а в совокупности то, что автомат направлен на охраняемое лицо… Самого солдата необходимо разоружить и направить «на губу», а его командира понизить в должности», – комментирует «ПолитНавигатору» участник обороны Славянска бывший ополченец Дмитрий Жуков.

В целом он выразил сомнение, что Зеленский действительно был возле линии фронта – слишком уж заметным был наряд президента, явно отличающийся от защитной одежды его спутников. В условиях боевых действий светлая рубашка «начальника» непременно был привлекла внимание вражеских снайперов, поясняет Жуков.

«Похоже на то, что это постановочные фото, сделанные вдалеке от линии огня, так как Зеленский здесь – хорошая мишень для снайпера, который может его «отработать» с расстояния до километра. Да и минометный огонь тоже возможен, и обычный АК может поразить цель с 400 метров. И, если бы его охрана поморгала бы этот нюанс, то любой рядовой, который постоянно находится под огнем противника, им бы об этом сказал. А так я вижу, что при съемке этих фотографий больше думали не о вражеских снайперах, а об удачных фоточках и лайках публики», – язвительно комментирует бывший ополченец.