Визит Зеленского в Польшу затевался исключительно ради пресс-конференции с Дудой – политолог

04.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу не принесет ничего нового в двусторонние отношения, но будет использоваться в пропагандистских целях.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Булавин.

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«Польша сейчас является единственным надежным партнером Украины. Только Польша не говорила о том, что Украине надо денежной реформы, что на Украине очень развита коррупция, что Украина мало что предпринимает в решении вопроса Нормандского формата. Польша практически постоянно поддерживает контакты с Украиной на дипломатическом, политическом и на военном уровне. Поэтому, по сути, это сейчас крупнейший европейский союзник Украины.

Не думаю, что в ходе визита Зеленского будут решены какие-то вопросы. Ставить задачи перед Польшей Зеленский не может. С другой стороны, вся помощь, которую Польша могла предоставить Украине, уже предоставила. Речь идет о поставках оружия, о направлении инструкторов в зону боевых действий, о том что Польша поддерживает все инициативы Украины.

С этой точки зрения ничего нового этот визит не принесет. Но я думаю, что это будет очень мощное пропагандистское мероприятие. И здесь важно не столько содержание разговора, сколько пресс-конференция на которой Анджей Дуда и президент Зеленский провозгласят свои задачи стратегического плана в области внешней политики и в вопросах развития взаимоотношений между двумя странами», – считает политолог.