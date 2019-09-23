Визит Зеленского в США безнадёжно испорчен

23.09.2019, Киев, Игорь Петров

От визита президента Украины Владимира Зеленского в США уже точно не стоит ждать прорывов, поскольку он проходит на фоне скандала вокруг заявлений о якобы имевшем место давлении на Зеленского со стороны президента США Дональда Трампа.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил эксперт-международник Украинского анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

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«От этого визита ничего существенного ждать не стоит. Не исключаю, что будут какие-то общие договоренности, возможно, Украина что-то будет закупать, как закупала уголь при Порошенко. Возможно, будут обещания и дальше поддерживать Украину.

Но каких-то существенных, прорывных решений не будет.

Пока что из-за скандала в США вокруг сообщения, что якобы президент Трамп давил на президента Зеленского и всех разговоров связанных с этим, ситуация для Трампа и для Зеленского складывается не очень приятная.

Зеленский оказался на двухпартийной «растяжке» – независимо от того подтвердит ли он факт давления или опровергнет, он проиграет. Опровержение перечеркнет всю эту кампанию, которую Байден и демократы развернули из-за того, что Трамп якобы давил на Зеленского. А если он подтвердит, то подыграет оппонентам Трампа», – резюмирует эксперт.

Напомним, издание The Wall Street Journal 21 сентября опубликовало материал, в котором утверждалось, что президент Трамп во время июльского телефонного звонка неоднократно оказывал давление на президента Украины, требуя чтобы он провел расследование в отношении сына Джо Байдена.