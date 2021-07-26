Визит Зеленского в США отправит Украину на далекую периферию американских приоритетов

26.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Назначенная на 30 августа рабочая поездка президента Украины Зеленского в США ничего не даст, а потому хорошо, что он опозорится уже после отмечаемого 24 августа Дня независимости и не испортит никому праздник.

Таким наблюдением на пресс-конференции в Киеве поделился украинский политтехнолог Николай Волгов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скорее всего, это будет выполнение давно данного обещания принять Зеленского в Вашингтоне. Для американской стороны это будет информирование о сделанных шагах, потому что сделка по «Северному потоку-2» состоялась. По «крымской платформе» чётко заявили, что президент или вице-президент участвовать не будут, будет какой-то официальный человек из правительства», – сказал эксперт.

«С энергобезопасностью решили. Обострения, проблема вооружённого конфликта с Россией – она и так лежит на поверхности, и это будет просто дежурный обмен мнениями, в котором мы услышим осуждение, обещание помощи, возможно, выделение какого-то ещё бюджета на военные нужды Украины. Что касается борьбы с коррупцией и реформами, мы эти голоса слышим и через политические силы, которые являются драйверами и судебной реформы, и традиционно от сообщества борьбы с коррупцией, грантоедов», – сказал добавил политолог.

«Поэтому, какого-то прорыва, чего-то нового или какое-то переформатирование Зеленский не привезёт. И очень хорошо для Зеленского, что встречу назначили не до 24-го, а после, чтобы уже не портить праздник ни себе, ни людям. Потому в плане прорывов по этим пунктам Зеленскому будет похвастаться нечем, а Байден уже отработает номер, выполнит своё обещание, о чём давно говорили, и на этом проблема Украины для него окажется на далёкой периферии», – резюмировал Волгов.