«Визитам гостей приходит конец»: Украина становится токсичной и неинтересной для Запада – Климкин

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Киеву будет всё сложнее добиваться у Запада помощи и внимания, потому что пиар-технологии перестают работать, а украинская тематика становится токсичной для иностранных политиков.

Об этом эфире «Радио НВ» заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии попросили прокомментировать отказ Дональда Трампа посетить Украину.

«Трамп сейчас не будет к нам приезжать. Он не хочет связывать себе руки в кампании, поскольку как она повернётся и какие аргументы он будет использовать, пока неясно. А после визита на Украину, некоторые вещи могут выглядеть так, что не вызовут доверия. Его логика очень простая – он хочет сохранить гибкость во всём, что ему необходимо для кампании», – сказал Климкин.

Он подчеркнул, что Киеву будет всё сложнее использовать визиты иностранных чиновников и политиков для создания эмоциональной картинки.

«В перспективе нам будет сложнее перетягивать на свою сторону за счёт поездок на Украину. Люди смотрят на происходящее вокруг, фокус внимания переходит на Газу, потом перейдёт ещё на что-то. Такова человеческая природа. И поэтому мы не можем рассчитывать на приезд на Украину как гарантию, что все, кто к нам приезжает, становится другом. Хотя это очень классно на нас работало, но в будущем стратегию придётся корректировать», – добавил дипломат.