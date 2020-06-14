Визы и роуминг – последние крохи интеграции России и Белоруссии

14.06.2020, Москва, Елена Острякова

Готовность руководства России и Белоруссии подписать соглашения о признании виз и об отмене роуминга свидетельствует не об углублении интеграции двух стран, а о ее остановке.

Об этом в своем «фейсбуке» написал близкий к администрации белорусского президента политолог Петр Петровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти решения уже перезрели, и их воплощение в жизнь требует само время. Однако у подобных решений есть и вторая сторона медали. До этого они должны были приниматься в пакете Дорожных карт, но теперь оказались выведены из них. Судя по действиям, возможностей подписания Дорожных карт пакетом не так уж и много, несмотря на логичные, дипломатические заверения обеих сторон об активизации работы по углубленной интеграции после белорусских выборов», – написал Петровский.

Он винит в этом российские естественные монополии – «хрестоматийные тормоза интеграции в виде ТЭКа» – которые не хотят «унифицировать принципы ценообразования».

Россия и Белоруссия обсуждают возможность отмены роуминга с конца 2018 года. Ожидается, что он начнет поэтапно отменяться в сентябре 2020-го.

Ожидается, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Минск 19 июня, чтобы подписать соглашение о взаимном признании виз, которое обсуждалось также более двух лет. Обострение проблемы взаимного признания виз произошло из-за введения в 2017 году, а потом и расширения Минском без согласования с РФ безвизового режима для граждан многих стран.

Прошлой зимой президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался подписывать документы, предусматривающие углубление интеграции Белоруссии и России.

При этом Лукашенко продолжает требовать РФ новые скидки, в частности, на газ, вопреки подписанному контракту на текущий год.