«Вкалывают роботы». Маск обещает избавить людей от работы. Лишь бы не сценарий «Терминатора»

Уже в ближайшие годы люди могут остаться без работы – за них всё будут делать роботы, которые обеспечат переизбыток товаров и услуг в мире.

Такое будущее на форуме в Давосе заявил американский миллиардер Илон Маск, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я предполагаю, что в благоприятном сценарии будущего мы создадим столько роботов с искусственным интеллектом, что они смогут удовлетворить все потребности людей. То есть, в какой-то момент вы даже не сможете придумать, о чём попросить робота. Например, будет такое изобилие товаров и услуг, потому что по моим прогнозам, роботов будет больше, чем людей»

По словам Маска подобные роботы уже тестируются на одном из его заводов по производству автомобилей Tesla:

«Робототехника будет развиваться очень быстро. На нашем заводе уже есть несколько роботов Tesla Optimus, которые выполняют простые задачи. К концу этого года, может быть, чуть позже, они будут выполнять более сложные задачи и по-прежнему использоваться в промышленных условиях. А где-то в следующем году, я бы сказал, к концу следующего года мы начнём продавать подобных роботов. К этому времени мы будем уверены, что они очень надёжны, безопасны и обладают широким функционалом. По сути, вы можете поручить им любую задачу».

Маск также выразил уверенность, что уже в ближайшие месяцы искусственный интеллект превзойдет человеческий мозг. Ведущий конференции обратил внимание, что в США страховые компании уже предоставляют 50% скидку для «Теслы» с автопилотом – якобы, еженедельно обновляемая прошивка машины достигла невиданного уровня безопасности.