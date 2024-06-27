Вход в Балаклавскую бухту оснастят боновыми заграждениями и наблюдательными постами теробороны

Любовь Смирнова.  
27.06.2024 23:56
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Терроризм, Украина


Выход из Балаклавской бухты на ночь будут перекрывать боновыми заграждениями, а за самой бухтой будет установлено наблюдение поста территориальной обороны. Военных объектов в бухте нет, но диверсии и теракты исключить нельзя.

Об этом в эфире «СТВ» сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Выход из Балаклавской бухты на ночь будут перекрывать боновыми заграждениями, а за самой бухтой...

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«У нас нет военных объектов в Балаклаве, и понятно, что, в этом смысле там есть приоритеты. Как мы раньше представляли, что есть военные цели, куда стремится враг, и наш Черноморский флот занимается их защитой. Балаклавская бухта абсолютно гражданская. С учётом того, что сегодня враг не гнушается террористическими методами, а не только военными, всё может быть. Тем более, с учётом развития и постоянной рекламы врагами своих морских дронов, безэкипажных катеров, они грозятся минировать всё побережье. Понятно, что всегда есть опасность», – отметил он.

Курортная Балаклава, по его словам, сейчас как отдушина, где можно покататься на ялике, выйти на катере или яхте в море.

«О закрытии Балаклавской бухты речь идти не может. Потому что это совсем парализует жизнь морского города. Поэтому закрывать никто не будет, но город предпримет усилия, чтобы изготовить боновые заграждения и в ночное время всё-таки рейд этот, свободный вход и выход перекрывать. Плюс будет силами территориальной обороны установлено круглосуточное наблюдение за акваторией.

В случае, если пост наблюдения что-то обнаружит, то локальными средствами оповещения, сейчас мы тоже додумаем, как это сделать эффективно, чтобы люди, которые ещё не вышли из бухты, из неё не выходили, которые планировали вернуться – оставались за ее пределами. Чтобы разобраться с ситуацией и после неё уже продолжить жизнь. В этом смысле мы просто по Балаклавской бухте приняли сегодня совместное решение выработать дополнительные меры её безопасности. И нам тоже кажется это важным», – подытожил Развожаев.

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