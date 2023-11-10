«Входим в первую зиму на истощение. ЕС видит Украину на дне» – Бортник

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Тяжелую прошлую зиму украинцам помогала надежда на успешное контрнаступление, но теперь пришло осознание, что победы не видать.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога «Да это так» заявил киевский политолог Руслан Бортник.

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«Мы входим в первую зиму войны на истощение. Может, их будет еще много таких зим. Предыдущая зима была другая, находилась в динамической фазе, тогда все жили ожиданием контрнаступления. Вообще идея контрнаступления помогала переживать зиму и сложные периоды, информационно свою роль как политтехнология сыграла», – сказал Бортник.

Он добавляет, что теперь, как показывает социология, большинство украинцев считает, что война надолго, а предстоящая зима будет «очень депрессивная с точки зрения общественного сознания».

«И Евросоюз пытается исправить эту ситуацию в какой-то мере, бросив нам якорь надежды. Или камень надежды», – иронично заметил политолог.

Ведущий в свою очередь заметил, что якорь всегда на дне.

«Ну мы не можем сказать, что мы сверху плаваем сегодня», – ответил эксперт.