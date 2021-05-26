Входящая в ЕС страна категорически отказалась быть членом НАТО

26.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Мальта не собирается входить в военные блоки и становиться частью Северно-Атлантического альянса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил министр иностранных дел Мальты Эварист Бартоло.

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Издание обратило внимание, что Мальта – одна из немногих стран ЕС, не входящая в НАТО, и поинтересовалось, есть ли планы стать частью Североатлантического альянса.

«Нет. Послушайте, мы веками служили военной, военно-морской базой для всех, кто хотел контролировать Средиземное море. И когда они это делали, они делали это для себя, а не для защиты мальтийцев. Когда нас использовали как военную, военно-морскую базу, это было против нас, потому что они не хотели, чтобы мы развивали нашу экономику, наше общество», – сказал глава МИД Мальты.

По его словам, когда в 1979 году страна официально сказала, что на ее территории больше не будет никаких баз, «это изменило многовековую историю».

«И послужило отличным шагом вперед для нас. Мы не хотим никому причинять вред, но мы не хотим, чтобы и нас использовали и причиняли нам боль. И лучший способ сделать это — не быть ни для кого военной или военно-морской базой. И это не изменится», – резюмировал Бартоло.