Включит Голобородько: Зеленский хочет надуть делегатов саммита в Швейцарии – Луценко

Вадим Москаленко.  
26.05.2024 18:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1133
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинский узурпатор Владимир Зеленский собирается обмануть иностранные делегации, которые приедут на «саммит мира» в Швейцарию, точно так же, как обманул украинцев в 2019 году.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский узурпатор Владимир Зеленский собирается обмануть иностранные делегации, которые приедут на «саммит мира» в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Я не понимаю смысла проведения конференции в Швейцарии. Там за основу была формула Зеленского – там и про экологию. И про ядерную безопасность, и про разные гарантии, и всё что угодно», – сказал Луценко.

«Но это всё мало реалистичные намерения, которые очень похожи на программу президента Зеленского. Это «конец эпохи бедности», только по-военному – «конец эпохи войны». Русские сами должны выйти с нашей территории, заплатить нам контрибуцию, и мы ещё должны провести парад на Красной площади, а Путина отвезти в Гаагу.

Красиво? Да. Хотим? Да. Можем? Нет. Это тот же «конец эпохи бедности». Это всё – популистический туман, которым прикрывают отсутствие стратегии», – добавил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть