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Украинский узурпатор Владимир Зеленский собирается обмануть иностранные делегации, которые приедут на «саммит мира» в Швейцарию, точно так же, как обманул украинцев в 2019 году.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не понимаю смысла проведения конференции в Швейцарии. Там за основу была формула Зеленского – там и про экологию. И про ядерную безопасность, и про разные гарантии, и всё что угодно», – сказал Луценко.

«Но это всё мало реалистичные намерения, которые очень похожи на программу президента Зеленского. Это «конец эпохи бедности», только по-военному – «конец эпохи войны». Русские сами должны выйти с нашей территории, заплатить нам контрибуцию, и мы ещё должны провести парад на Красной площади, а Путина отвезти в Гаагу. Красиво? Да. Хотим? Да. Можем? Нет. Это тот же «конец эпохи бедности». Это всё – популистический туман, которым прикрывают отсутствие стратегии», – добавил он.