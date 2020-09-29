«Включить в состав РФ». Жириновский закатил в Госдуме скандал из-за Карабаха

29.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Депутаты Госдумы РФ призвали противоборствующие стороны к скорейшему прекращению огня в Нагорном Карабахе.

Соответствующее заявление было принято единогласно на пленарном заседании российского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представил постановление депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников.

«Мы с вами не можем, как некоторые эксперты в СМИ, становиться на какую-то сторону и осуждать или говорить, кто первый начал. Мы в нашем заявлении предлагаем сделать главное: мы хотим предложить парламентам, правительствам, межпарламентским разным структурам решение этого вопроса в ключе – давайте прекратим войну и дальше будем договариваться.

Добавлю, что для нас с вами пора, Бжезинский в своём труде «Шахматная доска» обозначил, где начнёт взрываться по очереди. И вот, по очереди сейчас на постсоветском пространстве Украина, Грузия, Киргизия, Молдова, теперь вернулся Нагорный Карабах, взрываются, и везде нас втаскивают в эти конфликты тем или иным способом или пытаются это сделать», – заявил Калашников и призвал коллег поддержать заявление.

В то же время лидер ЛДПР Владимир Жириновский резко раскритиковал документ.

«Мы проголосуем за это постановление, но толку никакого от него не будет. Мы не дали причины конфликта, мы не дали рецепта, как выйти из него. Это детский лепет: «Прекратите огонь!» Вы что? К хулиганам обращаетесь? Участковый Калашников: «Прекратите стрелять» – сейчас они бросили стрелять: ой, Леонид Иванович из Москвы просит не стрелять. Стреляли и будут стрелять.

Все государства рождались и рождаются в огне войны. Косово, как появилось, как Абхазия освободилась от Грузии, Южная Осетия? Сколько стреляли в Молдавии, сколько стрельбы на Украине и скоро начнется в Белоруссии. А он говорит: «Давайте прекратим, давайте дружить» – это детский лепет», – заявил политик.

Он предложил три радикальных варианта решения конфликта.

«Можете так делать, но я сразу говорю, что надо делать, и им я говорил, встречаясь с ними. Значит, первый вариант: вхождение Нагорного Карабаха в состав России как самостоятельной административной единицы. Ну, пожалуйста, 86-ой субъект, тогда и армяне успокоятся и азербайджанцы, не тем не другим, а России.

Не согласны? Тогда все вместе входите в состав России и Армения, и Азербайджан, и Нагорный Карабах. Не согласны? Тогда царский вариант. Царь, что делал? К нему приезжали с жалобами просили помочь, он давал команду дать оружие и этим, и этим. Стычка происходила, заканчивалась, и они снова жили в мире и спокойствии», – сказал Жириновский.

Кроме того, он указал, что явный поджигатель конфликта Турция на одном Азербайджане не остановится.

«Ататюрк турок хитрый прикинулся борцом с империализмом и Ленину письмо, тот оружие, деньги, золото оторвал у голодной России, на русских наплевать, туркам поможем. Вот, турки убивают русского посла, убивают русского летчика, влезают в Азербайджан, и вы там ни чего не сделаете больше, никогда, ибо за турками НАТО.

Это специально делается, это вечный конфликт. Сейчас не получится до конца, Иран подожгут, Турцию подожгут, это будет клокотать еще 50 лет. Вы будете принимать постановления – прекратите стрелять, что вы делаете. И будете это говорить под Астраханью, Ростовом и Волгоградом», – добавил лидер ЛДПР.

Однако выступающий следом депутат «Единой России» Адальби Шхагошев подчеркнул, что несмотря ни на какие воинственные эмоции, в его фракции убеждены, что решение конфликта может быть только политическим.

«Что касается конфликта, здесь не является главным целостность территории, не является поиск исторической правды. Главное – гибель людей. И мы будем стоять на том, чтобы приложить все усилия для того, чтобы сначала остановить очередной конфликт, который, да, чистая правда, возникает последние 30 лет раз за разом, и только в этом случае в очередной раз посадить за стол переговоров воюющие стороны», – сказал Шхагошев.

Несмотря на разногласия, за постановления проголосовали все находящиеся в зале 363 депутата, включая Жирниновского.

Подводя итог принятому решению, спикер Думы Вячеслав Володин обратился к Леониду Калашникову.

«Просим вас довести до всех коллег из парламентов и Армении, и Азербайджана данное решение незамедлительно, и ещё раз подчеркнуть, что мы за дипломатический путь решения конфликта, за политические решения. Давайте сделаем всё, чтобы наши коллеги противоборствующие стороны услышали друг друга и уделяли этому внимание за столом переговоров в рамках, в том числе, парламентского измерения», – призвал Володин.

Отмечается, что заявление будет направлено президенту РФ, в правительство, парламенты Азербайджана и Армении, сопредседателям Минской группы ОБСЕ, в Межпарламентский союз, ПА ОДКБ, МПА СНГ, ПАСЕ и ОБСЕ.