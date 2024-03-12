ВКС потеряли транспортник Ил-76

Олег Кравцов.  
12.03.2024 14:20
  (Мск) , ВКС потеряли самолетМосква
Просмотров: 1259
 
Вооруженные силы, Дзен, Происшествия, Россия


В Ивановской области потерпел крушение российский военно-транспортный самолет Ил-76. На борту было 15 человек.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщило Минобороны РФ.

В Ивановской области потерпел крушение российский военно-транспортный самолет Ил-76. На борту было 15 человек....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«12 марта около 13:00 мск при взлете для выполнения планового полета потерпел крушение самолет военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров», – сообщил в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что причиной крушения Ил-76 стало воспламенение одного из двигателей.

На аэродром «Иваново» вылетела комиссия Минобороны для установления причин крушения.

«Предварительно, самолёт пытался совершить аварийную посадку и не дотянул до ВПП», – пишет военкор Юрий Котенок.

Такого же мнения придерживается и военных аналитик Михаил Звинчук (тг-канал «Рыбарь»), отметивший, что изначально пожар двигателя удалось потушить, но затем он отвалился в полете.

«По предварительным данным, экипаж пытался дотянуть до взлетно-посадочной полосы, но, к сожалению, не смог. На месте падения возник крупный пожар. Причиной, скорее всего, стала техническая неисправность.», – добавил канал Звинучука.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть