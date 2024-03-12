ВКС потеряли транспортник Ил-76

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В Ивановской области потерпел крушение российский военно-транспортный самолет Ил-76. На борту было 15 человек.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщило Минобороны РФ.

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«12 марта около 13:00 мск при взлете для выполнения планового полета потерпел крушение самолет военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров», – сообщил в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что причиной крушения Ил-76 стало воспламенение одного из двигателей.

На аэродром «Иваново» вылетела комиссия Минобороны для установления причин крушения.

«Предварительно, самолёт пытался совершить аварийную посадку и не дотянул до ВПП», – пишет военкор Юрий Котенок.

Такого же мнения придерживается и военных аналитик Михаил Звинчук (тг-канал «Рыбарь»), отметивший, что изначально пожар двигателя удалось потушить, но затем он отвалился в полете.

«По предварительным данным, экипаж пытался дотянуть до взлетно-посадочной полосы, но, к сожалению, не смог. На месте падения возник крупный пожар. Причиной, скорее всего, стала техническая неисправность.», – добавил канал Звинучука.