ВКС России обновляются ударными темпами: У Киева ни единого шанса

14.08.2020, Москва, Михаил Рябов

ВКС России обновляются ударными темпами, в то время как у ВВС Украины осталось несколько десятков еще советских машин, для которых не хватает комплектующих.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), член Общественного совета при Минобороны РФ Руслан Пухов.

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«Если с 2000 по 2008 годы Министерство обороны России получило лишь четыре(!) боевых самолета, то с 2010 года начались серийные поставки боевых и учебно-боевых самолетов…

За последние лет 10-14 Минобороны России заключило контракты на поставку до 600 серийных боевых самолетов, а также более 120 учебно-боевых самолетов Як-130. Из этого количества промышленность уже поставила около 430 боевых самолетов и 110 учебно-боевых самолетов Як-130.

Также ВВС получили до 50 новых транспортных, пассажирских и специальных самолетов. В последние годы количество новых вертолетов, поставляемых Министерству обороны, достигало 100 машин в год», – рассказал Пухов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для примера эксперт привел ситуацию на Украине.

«Авиапарк ВВС Украины насчитывает 70-80 советских еще самолетов Су-27 и МиГ-29.Говорят, что они в ужасном техническом состоянии, поскольку поставщики комплектующих в России, а Киев все связи с «москалями» разрубил. Новых боевых самолетов Украина не закупала», – напомнил он.

«Объем закупаемой для российских ВВС авиатехники сопоставим с закупками самолетов и вертолетов ВВС таких стран, как Китай или Индия. В целом, российские ВКС, в состав которых, наряду с ВВС, входят войска ПВО, Космические войска, представляют собой наиболее обновленный вид Вооруженных сил России. Численность и боевой потенциал наших ВКС позволяют им удерживать второе место в мире после военной авиации США», – считает Пухов.