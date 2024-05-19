ВКС России уничтожили 90% украинской генерации электроэнергии – Кучеренко
Российские удары выбили порядка девяноста процентов украинской генерации электроэнергии, и даже расширение импорта не поможет Киеву избежать дефицита.
Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это [ракетные обстрелы] будет долго. Это давно должен был сказать президент, глава правительства – этот дождь надолго. Ограничения будут долго. И летом будут, и потом будут, и зимой будут.
Потому что ничего не изменится. К сожалению, мы не сможем быстро отремонтировать тот потенциал станций, которые были выведены за последние волны ракетных атак», – сказал он.
«Мы потеряли восемь тысяч мегаватт электроэнергии, это очень много. Я общался с энергетиками – из восьми тысяч работает восемьсот. Десятая часть. Мы частично покрываем дефицит очень масштабным импортом, мы берём, сколько можем и будем просить ещё. Благодаря этому мы спасаемся, но даже этот импорт не спасает нас от дефицита», – заключил Кучеренко.
Спасибо!
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