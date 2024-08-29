Мать погибшего укро-лётчика Джуса сдала место базирования F-16
Массированный удар ВКС России был нанесён в том числе по местам возможного базирования недавно полученных Украиной самолётов Ф-16.
Об этом в эфире телеканала «Новости live» заявил военный эксперт, бывший функционер нацистской украинской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В чём заключался беспрецедентный характер этой атаки – били не только по инфраструктуре, хотя акцентируют именно на этом. Били по аэродромам возможного базирования Ф-16.
Не очень умный человек с украинской стороны опубликовал фотографии с Ф-16 с геолокацией, указывающей на их возможное расположение в Ивано-Франковской области. И поэтому неслучайно эти атаки были по Ивано-Франковской, Львовской, и другим областям. Атаковали аэродром Миргород и другие возможные места базирования», – сказал Снегирев.
«Поэтому я надеюсь на позитивное решение НАТО по возможности сбивать средствами ПВО аэробаллистические цели и возможность базирования Ф-16 на аэродромах НАТО в Румынии и Польше», – добавил нацист.
Волонтер СВО Владимир Романов в свою очередь порадовался, что украинская сторона раскрыла место базирования Ф-16, и рассказал, как это было.
«Год назад минуснулись три украинских пилота Вячеслав Минка, Сергей Проказин и Андрей Пильщиков (позывной Джус). 25.08.2024 на годовщину гибели на аэродром Коломыя в Ивано-Франковской области, где базируются F-16, притащили маму Джуса. Нагнали журналистов, посадили ее в кабину F-16, устроили фотосессию. Информация об этом пошла и очень быстро дошла. Уже на следующий день ВКС России нанесли ракетный удар по аэродрому. Спасибо Вам, мама Джуса! Ждём от Вас ещё фоточек», – написал Романов в своем тг-канале.
Спасибо!
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