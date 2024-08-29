Массированный удар ВКС России был нанесён в том числе по местам возможного базирования недавно полученных Украиной самолётов Ф-16.

Об этом в эфире телеканала «Новости live» заявил военный эксперт, бывший функционер нацистской украинской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В чём заключался беспрецедентный характер этой атаки – били не только по инфраструктуре, хотя акцентируют именно на этом. Били по аэродромам возможного базирования Ф-16.

Не очень умный человек с украинской стороны опубликовал фотографии с Ф-16 с геолокацией, указывающей на их возможное расположение в Ивано-Франковской области. И поэтому неслучайно эти атаки были по Ивано-Франковской, Львовской, и другим областям. Атаковали аэродром Миргород и другие возможные места базирования», – сказал Снегирев.