ВКС снова готовятся пресечь британскую провокацию в российском небе
Британский самолет-разведчик намерен пролететь над территорией Российской Федерации.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в заявлении российского министерства обороны.
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«Великобританией подана заявка флайт-планом на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией Российской Федерации. Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию», – заявили в оборонном ведомстве России.
Отмечается, что ВКС «поставлена задача не допустить нарушения воздушного пространства Российской Федерации».
«Все возможные последствия от этой преднамеренной провокации будут лежать исключительно на стороне Великобритании», – подчеркнули в МО РФ.
При этом депутат Госдумы Евгений Попов в своем блоге назвал грядущую провокацию «корейским Боингом», анонсированным заранее».
Отметим, что на накануне британский самолет-разведчик вошел в российское воздушное пространство, после чего его вытеснил МиГ-31.
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