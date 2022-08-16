ВКС снова готовятся пресечь британскую провокацию в российском небе

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Британский самолет-разведчик намерен пролететь над территорией Российской Федерации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в заявлении российского министерства обороны.

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«Великобританией подана заявка флайт-планом на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией Российской Федерации. Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию», – заявили в оборонном ведомстве России.

Отмечается, что ВКС «поставлена задача не допустить нарушения воздушного пространства Российской Федерации».

«Все возможные последствия от этой преднамеренной провокации будут лежать исключительно на стороне Великобритании», – подчеркнули в МО РФ.

При этом депутат Госдумы Евгений Попов в своем блоге назвал грядущую провокацию «корейским Боингом», анонсированным заранее».

Отметим, что на накануне британский самолет-разведчик вошел в российское воздушное пространство, после чего его вытеснил МиГ-31.