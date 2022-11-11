«Вкусно – и точка» займёт место McDonald’s в Белоруссии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Американский фастфуд McDonald’s уходит и из Белоруссии.

Российская компания «Вкусно – и точка» сообщила, что, как и в России, займет его место, подписав договор франчайзинг c «КСБ Виктори Рестораны», управлявшей белорусскими «МакДональсами», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Мы сохраним все рабочие места, продолжим предлагать гостеприимный сервис, разнообразные меню, любимый вкус блюд и высокое качество продукции по доступным ценам, к которым привыкли наши гости», – говорится в сообщении компании.

В Белоруссии было 25 McDonald’s в 6 городах, ежегодно они обслуживали более 10 миллионов гостей.

Решение сохранить сеть под единым брендом может говорить о желании McDonald’s в дальнейшем вернуться в страну, считает омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, владелец сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов.

«Я уверен, что есть договоренность с McDonald’s о его возврате на российский и белорусский рынки. McDonald’s идет путем передачи бизнеса одной компании «Вкусно – и точка», потому что рассчитывает вернуться. На российском рынке нишу McDonald’s заняла сеть «Вкусно – и точка», и если не сделать так же в Белоруссии, то может появиться другой игрок, который потенциально смог бы развиться до крупной сети. Вернуть потерянные позиции в дальнейшем было бы крайне проблематично, пришлось бы конкурировать заново, и это тяжелейшая многолетняя работа. Гораздо проще уйти, оставив возможность для возврата», – отметил Миронов.

В июле McDonald’s приостановил работу в Казахстане «по техническим причинам».