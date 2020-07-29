Влад Листьев был нашим агентом – бывший офицер КГБ

29.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Известный советский артист Владимир Высоцкий никогда не был агентом КГБ.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил бывший полковник КГБ, Владимир Попов, эмигрировавший в 1995 году в Канаду,передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Попов, работавший в советские годы в Пятом управлении КГБ, которое курировало выезжающих заграницу артистов и коллективы, подчеркнул, что Высоцкого никто не вербовал потому, что он был «пьяницей и наркоманом».

«Это ложь [что Высоцкий был агентом]. Я скажу почему – не только потому, что я тоже высоко ценю творчество Владимира Высоцкого, да и личность его в том числе. Общеизвестно на сегодняшний день, что он был, с своему несчастью и к несчастью его почитателей, наркоманом и алкоголиком. Ну кто же будет вербовать наркомана и алкоголика, человека неуправляемого?», – заявил Попов.

При этом убитый в 1995 году журналист Владислав Листьев, по словам Попова, был агентом КГБ, несмотря на то, что также любил выпить.

«Ну да, так оно складывалось, потому что если просмотрел его судьбу, более того, во время обучения в вузе и в последующие годы, во время работы на телевидении он, ведь тоже, попивал, бедолага и серьезно, просто уходил в запои. И если бы не поддержка со стороны госбезопасности, во-первых, начиная с того, что и в институте он бы не удержался, это раз, потому что масса негативных моментах в его поведении была, и помимо этого, все последующие его действия в том числе. Да, к сожалению, так оно и было», – утверждает бывший офицер КГБ.