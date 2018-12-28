Владельца севастопольского «Муссона» призвали идти в политику

28.12.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Коллектив крупнейшего в Севастополе торгового центра «Муссон» попросил владельца ТЦ Владимира Плотку принять участие в выборах городского Законодательного собрания, которые состоятся в сентябре 2019 года.

Об этом сообщает издание «Форпост», передает корреспондент «ПолитНавигатора». Предложение прозвучало на торжественном открытии «Муссона» после полугодового простоя.

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«На приеме у Овсянникова рядом с вами сидели люди, которые хотели быть невидимками, а вы говорили вещи, которые должны говорить все. Владимир Григорьевич, у вас уже есть команда. Если вы соберётесь стать депутатом, то мы вам поможем. Вы настоящий боец, настоящий севастополец», – обосновал свою позицию сотрудник.

Плотка пока не дал своего согласия.

Как сообщал «ПолитНавигатор», «Муссон» был в числе семи торговых центров Севастополя, которые были закрыты весной в рамках кампании по проверки пожарной безопасности подобных заведений. Но только он оставался закрытым так долго. Более того, правительство Севастополя добивалось сноса ТЦ, но проиграло суд.

Из-за закрытия «Муссона» Севастополь остался не только без крупнейшего ТЦ, но и без спортивного комплекса, кинотеатра, крытого катка.

В «Муссоне» работали многозальный кинотеатр, арт-площадка «Атриум», детский развлекательный комплекс площадью 7000 м3, ледовый каток площадью 1700 м3, боулинг, центр бильярда и огромный спортивный центр, где проходили соревнования всероссийского уровня, а занятия во многих детских секциях и группах инваспорта были бесплатными.

Юные спортсмены занимались летом на открытых площадках, но севастопольский климат не позволяет это делать круглогодично. За минувшее лето из-за закрытия спортивного центра «Муссон» пришлось перенести из Севастополя несколько соревнований всероссийского уровня.