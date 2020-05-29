29.05.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Крым-курорт, Россия, Сюжет дня, Туризм
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Владельцам крымских отелей придется вернуть 10 миллиардов


Владельцам крымских отелей, пансионатов и других средств размещения придется отдать порядка десяти миллиардов рублей своим клиентам, которые внесли предоплату за отдых в этом году.

Об этом эфире интернет-канала NewsFront заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев, занимающийся курортным бизнесом в Крыму, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Царева, если курортный сезон в Крыму не состоится, это будет катастрофой для отельеров.

«Мы видим, что Турция открывается, они готовы возить людей на чартерах. Если Российская Федерация разрешит выезд, люди полетят в Турцию, открываются западные страны, открывается Кавказ, Роспотребнадзор сказал, что с 1 июня Крым и все санатории, у кого есть медицинские лицензии, будут принимать отдыхающих.

Санатории в Крыму получили чудовищные предоплаты – так всегда получается, люди на протяжении года вперед платят деньги. А если они отдохнут, то эти деньги придется возвращать. Где-то сумма предоплаты по Крыму около десяти миллиардов рублей. Эти деньги потрачены были на ремонты, на ремонт пляжей, номеров и так далее, их «живых» нет. Если объекты не откроются, то это будет, конечно же, катастрофа», – заявил Царев.

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