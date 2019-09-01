Владельцы «Мотор Сич» придумали, как обойти запрет США и СБУ на продажу завода Китаю

01.09.2019, Киев, Михаил Рябов

Контролируемый экс-депутатом Верховной Рады от Партии регионов Вячеславом Богуслаевым авиазавод «Мотор Сич» может быть продан китайцам, несмотря на протесты США и попытку СБУ арестовать пакет акций, заинтересовавший Пекин.

Об этом в своем блоге пишет экс-замминистра по делам оккупированных территорий Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным Туки, собственники «Мотор Сичи» решили сделать дополнительную эмиссию акций компании». «Таким образом, те «51 акция из 100», которые арестованы СБУ, превращаются в «51 из 500», что, соответственно, предоставляет возможность обойти действия СБУ! Путь к завершению сделки продажи открыт. На позицию США – плевать. Негативное влияние на отношения между Украиной и США – плевать. Кремль затаил дыхание», – сетует Тука.

По его словам, сделка с Китаем окажет катастрофические последствия на отношения Украины и США. Именно с вопросом «Мотор Сичи» Тука связывает заморозку американской военной помощи Киеву после указания администрации Дональда Трампа провести ревизию ранее выделяемых Украине средств.

«В ведущих топовых СМИ Соединенных Штатов выходит на передовицах ряд статей под одним общим лозунгом: «Президент Трамп! Зачем мы поддерживаем Украину, если она помогает вооружаться нашему стратегическому противнику?!». Надо ли мне напоминать, что Соединенные Штаты являются самым важным стратегическим партнером Украины в борьбе с агрессивной Россией? Думаю, и без меня это прекрасно все понимают. Как и то, что для нас означает отказ от поддержки со стороны США. Думаю, даже для не специалистов понятно, что появление ряда негативных статей в топовых изданиях США должно заставить задуматься авторов купли-продажи», – пишет Тука.

Он полагает, что опасения США связаны с тем, что за последние годы Китай научился строить авианосцы, угрожающие гегемонии американского ВМФ, и «единственной нерешенной проблемой остается производство двигателей для летательных аппаратов», в чем и помогут технологии «Мотор Сич».

Тука опасается, что сумма, предлагаемая китайцами за покупку запорожской компании, окажется настолько велика, что поддержать сделку, несмотря на все риски, может и окружение Владимира Зеленского.

«Владельцам предприятия китайцы делают такое заманчивое предложение, с таким количеством нулей в цене, что решение о продаже принимается достаточно быстро… Цена вопроса» ($) является такой привлекательной, что я не убежден в устойчивости и новой команды», – пишет Тука.