Владелец фейкового украинского «Инкермана» жалуется Зеленскому: После 2014 года дело идет к катастрофе

27.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

В связи с отсутствием помощи со стороны государства, которое неспособно даже протянусь электрический кабель, чтобы запитать предприятие, аграрный сектор Украины погибает.

Об этом в ходе проходившего присутствии президента Украины Владимира Зеленского «круглого стола» с руководителями сельскохозяйственных предприятий Херсонщины заявил президент группы компании Agrofusion Сергей Ситко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы пытаемся запустить новый завод в Чаплынке, но у нас не получается, потому что заводу нужно 6 мегаватт эклектической энергии, а их там нет.

Облэнерго не в состоянии протянуть кабель для подачи электричества, они говорят, что это можно осуществить только в 2024 году. Мы, конечно, авантюристы, но не до такой степени. Без электричества завод не запустишь», – пожаловался предприниматель.

В свою очередь президент корпорации Logos Валерий Шамотий добавил, что винная отрасль с 2014 года находится на грани уничтожения.

«Я сегодня буду говорить о самой трепетной и изысканной отрасли – виноделие. К сожалению, в период с 2014 года привёл к тому, что данная отрасль находится на грани уничтожения.

Виноградники являются стратегическим сырьём для винного производства, на сегодняшний день, эта сырьевая база катастрофически сокращается. До 2014 года у нас было 90 тысяч гектаров виноградников, сегодня 40 тысяч.

Помимо потерянной в Крыму сырьевой базы, мы теряем за эти годы виноградники на данной территории. Ни для кого не секрет, что в той же Херсонской области многие аграрии выкорчевали виноград, заместив их другими культурами, потому что они были убыточными», – посетовал Шамотий.

Еще в 2014 году Шамотий как собственник зарегистрированного на Украине бренда «Инкерман» перенес часть производства в Херсонскую область. Это произошло из-за того, что Украина отказалась пропускать вино из Крыма с российскими акцизными марками.

Украинский рынок был крайне важен для собственников Inkerman, поскольку еще до 2014 года компания потратила значительные средства на рекламу, чтобы занять одно из первых мест по продажам на Украине.

Учитывая заявления Шамотия о сокращнии сырьевой базы, остается догадываться о качестве украинского фейкового «Инкермана».