Владелец крымского ресторана, где пели гимн УПА, извинился и купил бойцам квадрокоптер

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Владелец ресторана «Арпат» в Бахчисарае Эльдар Кочкар, где крымско-татарская свадьба проходила под украинские националистические песни, приобрел необходимые для бойцов ВС РФ приборы и устройства.

Видео об этом в своем телеграм-канале разместил председатель региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш скромный вклад в общую победу поедет двум разведротам. В ближайшие дни порадую вас, друзья, коротенькими видео передачи наших подарков на передовую», – сообщил Умеров.

За счет ресторана приобретено 3 коллиматора (Holosun), 2 тепловизионных прицела (CONOTECH TRACER 50 LRF), бинокль с лазерным дальномером (Sturman 10×42 LRF), квадрокоптер (DJI Mavic 3 Fly More Combo) и 3 планки Пикатинни.

Напомним, 10 сентября на свадьбе в Бахчисарае молодожены и гости танцевали под боевую песню украинских сечевых стрельцов «Червона калина», которую сделала своим гимном УПА, а, затем, нацбат «Азов». Видео свадебных гуляний разошлось по сети, став поводом для проверки деятельности ресторана и административных взысканий к организаторам и участникам праздника.

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал освободить от должностей любителей националистических гимнов, если они работают в бюджетной сфере, и способствовать прекращению ведения бизнеса, если они частные предприниматели.

Бахчисарайский райсуд приговорил владельца ресторана «Арпат» к 15 суткам ареста, ди-джея – к 10 суткам, маму жениха – к 5 суткам, маме невесты – к 50 тысячам рублей штрафа, супругу владельца кафе –к 50 тысячам рублей штрафа, тетю жениха – к 10 суткам.

Хозяин ресторана «Арпат» принес публичные извинения и заверил, что готов не словом, а делом поддержать российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.