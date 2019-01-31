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31.01.2019, Симферополь,   Галина Шершнева
 
Крым, Происшествия, Россия, Украина
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Владелец «Норда» рассказал о последних известных действиях капитана

Детали исчезновения капитана керченского судна «Норд», удерживаемого на Украине, стали известны от его родственников в Мариуполе, у которых он проживал.

Подробностями в эфире телеканала «Первый Крымский» поделился владелец «Норда» Сергей Лесков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он сел в машину к знакомым ему людям. Родственники не знают, кто это был, но люди ему знакомы, потому что он вернулся, забрал документы и оставил мобильные телефоны. Я подозреваю и хотел бы верить, что он выехал в Крым. Единственное, прошло уже четверо суток. Где он задерживается, почему не выходит на связь?» – сказал Лесков.

Военный эксперт Борис Рожин сомневается в том, что попытка вывезти Горбенко в Крым, если она была предпринята, осталась незамеченной СБУ.

«Вероятна причастность к его исчезновению украинских спецслужб. Как мы помним, уже были попытки вывезти моряков «Норда» с помощью российских дипломатов, но они были задержаны. Это говорит о том, что наружное наблюдение за экипажем «Норда» ведется. Безусловно, велось оно и за капитаном «Норда», потому что он есть в списках на обмен, составленных СБУ», – сказал Рожин.

Капитан керченского рыболовецкого судна «Норд», захваченный украинскими пограничниками весной 2018 года в Азовском море, Владимир Горбенко пропал без вести несколько дней назад.

В апреле 2018-го капитана Горбенко похитила СБУ с борта «Норда» в Мариупольском порту. Но тогда о его местонахождении адвокатам стало известно через пять часов.

Украинские власти обвиняют Горбенко в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины»,  ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Оболонский районный суд Киева должен рассмотреть его дело 1 февраля.

Напомним, что два члена экипажа «Норда» смогли вырваться через Белоруссию, еще семерых позже обменяли на украинских браконьеров.

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