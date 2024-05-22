Владеющий тайнами приватизации беглый экс-вице-премьер: Запад никогда не рискнет захватить российские ЗВР

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В России заморожены активы крупнейших западных инвестиционных банков на 320 млрд долларов. Им косвенно принадлежали акции ведущих российских компаний. Это больше, чем активы России, замороженные Западом после начала СВО.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, иноагент Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как только началась война, и Запад заморозил российские активы, Путин в ответ принудительным образом задепонировал в московском депозитарии эти акции – и заморозил. И они объявили в прессе: если вы конфискуете наши активы, то мы конфискуем эти. Это ответ на вопрос, будут ли конфискованы российские активы», – сказал Кох.

Он пояснил, что в случае конфискации западных активов в России, акционеры вынудят банки судиться с правительствами своих стран, и «на 90-100% суд займет их сторону».

По словам Коха, несмотря на законодательный запрет, иностранцы принимали участие в российской приватизации. Западные банки практически формировали вторичный рынок к 1995 году, открыв свои филиалы в Москве, а после 2000 года деньги «полились рекой» и составили сотни миллиардов.

Для запуска иностранного капитала российские компании депонировали свои акции в депозитариях западных банков, под это банки выпускали свои эквивалентные долговые расписки.