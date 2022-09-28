Владимир Корнилов: Донбасс для России – большое и ценное приобретение

Новости Украины

Жители Донбасса осознают, что завершение референдума не приведёт автоматически к отказу Украины от дальнейших боевых действий.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» рассказал политолог из Донецка Владимир Корнилов.

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ПН: Что означает референдум для жителей освобожденных регионов?

В.К: Это радостное, переломное событие для жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Конечно, для жителей Донбасса – это более выстраданное событие, поскольку, при всем моем уважении к жителям Херсона, Запорожской области, которые сейчас страдают от украинской агрессии, от украинских военных преступлений, тем не менее, жители Донбасса восемь лет терпят страшную трагедию.

Для них это не просто референдум, который свидетельствует о выборе пути к победе, к освобождению от этой страшной заразы. Так что, конечно, в Донецке люди более активно шли на участки. Там привыкли к обстрелам, бомбежкам, в отличие, например, от жителей Херсона. Их точно запугать нельзя.

ПН: Можно ли рассчитывать, что возвращение в состав России принесет Донбассу мир в ближайшей перспективе?

В.К: К сожалению, нет. И, опять-таки, жители Донбасса это прекрасно понимают. То есть, никто не ждет того, что сразу после оглашения результатов референдума Украина поднимет лапки, уйдет за границы теперь уже Российской Федерации и будет оттуда вести наблюдение за тем, что происходит на утраченных территориях. Тут иллюзий быть не должно.

Конечно же, бои продолжатся, конечно же, их интенсивность будет прежней, конечно же, Украина будет пытаться где-то наступать, переходить в контратаки, в атаки – во что угодно.

При этом, надо понимать, что за решением жителей Донбасса не только избавление от украинских налетов, атак, а за этим – вопрос будущего своих детей. Самое страшное, что мучило жителей Донбасса все эти восемь лет, и это вам подтвердит любой, кто бывал в Донбассе в ходе этих лет – самое страшное для всех была неопределенность.

Все можно было терпеть – все эти обстрелы, отключения воды, света, но при этом, первое, что спрашивали у всех, кто появлялся из России, какое-то более-менее ответственное лицо: «Неужели Россия уйдет, неужели нас опять по этим «Минским соглашениям» в том или ином виде, с условными автономиями втиснут в эту Украину?».

Этого боялись все, боялись долго и непонятность того, что будет завтра, будут ли опять детей заставлять забыть свой родной язык, русский язык, будут ли опять дети учиться в украинских школах – это многих пугало. С этим референдумом, что бы не ждало впереди, жители Донбасса понимают, что их будущее предопределено – Россия своих уже точно не бросит.

ПН: Некоторое время назад появлялись сообщения о том, что необходимо будет некие учебники издать на «правильном» украинском языке. Как вы считаете, после возвращения в состав России, останется ли место для чего-то украинского на освобожденных территориях?

В.К: Слушайте, ну в Крыму некоторые люди изучают украинский язык. Я думаю, что там, на месте, – в Запорожской, Херсонской губерниях будут определять дальше, стоит ли обучать украинскому языку детей. Это каждый на месте будет решать – Россия никогда не боролась против языков.

Я вспоминаю, как Лужков в Москве долго пытался открыть украинскую школу и у него не получилось. Это резко отличается от того, как закрывают русские школы на Украине. Так что, там, на месте люди будут решать.

В Донбассе, в русскоязычном Донбассе этот выбор сделали давно, там украинский язык учили на факультативных началах. После войны будем смотреть – если в каком-то населенном пункте будет стремление наряду с русским изучать мову, – это их право и выбор. Сейчас украинский язык, мягко говоря, не особо в чести в этих регионах.

ПН: Встречается такое мнение, мол, «зачем нам новые территории, разрушенные войной и дальнейшее обострение». Что можно ответить на этот счет?

В.К: Тот, кто любит Россию, так бы вопрос не ставил. Даже если бы в самом деле не было никакой пользы, но речь шла о защите русских, рускоязычных, то такие вопросы не возникали бы, этого было бы достаточно. Но надо понимать, что Донбасс – это мощный индустриальный край. Как бы там не взрывали заводы, шахты, многие из них продолжают работать.

Ясное дело, что, когда боевые действия прекратятся, все эти предприятия можно будет с новой силой запустить и работать во благо. Плюс, это миллионы новых граждан Российской Федерации.

Конечно, никто не может считать, что это не нужно России. Я долго на Украине слышал разговоры о том, что «зачем нам этот Донбасс, это депрессивный регион, он только жрет деньги из бюджета», но заметьте, как только они его потеряли, вдруг завопили: «Ах, это чуть ли не треть всего ВВП Украины».

Донбасс вносил львиную лепту в бюджет и благосостояние Украины. Это богатый край, за который сражалось не одно поколение русских. Давайте вспомним плакат 1921-го года «Донбасс – сердце России», когда вся Россия спасала Донбасс от страшного голода после гражданской войны и восстанавливала из руин его промышленность. Ясное дело, что придется и сейчас возродить, восстановить, запустить снова те или иные предприятия. Само собой, это будет большое, ценное приобретение.