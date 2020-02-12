Владимир Корнилов: В Донецке клянут Минские соглашения

12.02.2020, Москва, Валентин Филиппов

Поклонская пришла посмотреть на говорящего Ковтуна. Влияет ли украинская пропаганда на россиян. Команда Зеленского создаёт себе конкурентные преимущества в украинском телевещании, делая для себя языковые исключения. Тезисы Зеленского озвученные в Освенциме не может принять ни один нормальный человек.

О том, как на Украине ждут развала России на 40 государств, о датах ожидаемого развала, и о том, что бандеровцами уже издано пособие «Как нам обустроить Россию», обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову рассказал донецкий историк и публицист Владимир Корнилов.

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Валентин Филиппов: В нашей импровизированной студии политолог Владимир Корнилов. Здравствуйте, Владимир! Недавно довелось смотреть ток-шоу, где был дебют Натальи Поклонской в компании Ковтуна. Я на протяжении шести лет наблюдаю, как правда торжествует над тем абсурдом, который несет Ковтун. Но Ковтун при этом выглядит всё солиднее и солиднее, и свой абсурд повторяет слово в слово. Постепенно создается впечатление, что абсурд нерушим. Не кажется ли вам, что подобные ток-шоу приведут к тому, что народ скажет: «Ну, слушайте, Ковтун, смотрите, выстоял. Наверное, есть в этом смысл какой-то».

Владимир Корнилов: Самое интересное, Валентин, что я помню, ну, примерно в таком же ключе вы задавали вопрос и года два назад. Но видите, тем не менее правда побеждает.

Валентин Филиппов: Я вас наталкиваю на противоположную мысль.

Владимир Корнилов: То, что вы меня наталкиваете, у меня же мысль от этого не изменится. Дело в том, что, я вот сколько лет вижу Ковтуна в этих студиях… даже Поклонская ведь пришла, она сразу сказала: «Вот, пришла на собачку говорящую посмотреть», как по Булгакову было, ей было интересно увидеть это воочию.

И, кстати, заметьте, я потом читал её комментарии, она сделала вывод, что Ковтун таки умный человек. То есть, вы понимаете, на самом деле у тех людей, которые его не видят в кулуарах, действительно может сложиться такая мысль, потому что все уверены: «ну, здравый человек такой бред и ахинею не может нести. Поэтому наверняка он очень умный и играет свою роль».

Честно говоря, я тоже так думал, пока не пообщался с ним в кулуарах и не понял, что он таки такой и есть. Так что, если побольше с ним пообщаться, то поймешь, что это не актер, это вот реальное отображение того, что есть.

Валентин Филиппов: Лишнее доказательство того, что мне когда-то говорили умные люди: «Валя, будь собой, будь таким, как есть, а деньги тебе однажды заплатят». И вот Ковтун… мне пришло в голову… он тоже, просто вот такой, как есть, и его за это любят, и ему за это платят.

Владимир Корнилов: Ну, его скорее, конечно, больше ненавидят. Я недавно шел в метро в московском, там, с одной станции на другую, причем длинный переход такой был. Так вот с самого перрона до следующего перрона за мной бежал дедушка и все время повторял: «Зачем вы зовете этого Ковтуна?» Ко мне, вроде как я зову.

«Зачем вы его туда зовете? Зачем он вам там нужен? Это же позорище». И прочее. Я ему пытаюсь объяснить: зовут, вот в частности, для того, чтобы вы бежали за мной с одной станции на другую и кричали «Зачем вы зовете Ковтуна?».

То есть, смотрите, все вроде как кричат, плюются «Зачем он? Куда он?» и прочее. Но обсуждаем-то мы сейчас его. Правильно? В итоге-то, из-за этого зачастую и смотрят, чтобы поплеваться и поговорить «Зачем вы его зовете?».

Валентин Филиппов: Конечно это всё весело, но они в наше информационное пространство проникают.

Да и в России к Зеленскому относятся, ну, если не с симпатией, то «ух ты, как завернул, молодец», вот в глубинке: «какой он прикольный, как он классно сказал»… То есть, тем, на кого снаряды не падают, всем кажется классно, такой веселенький мужичок.

Так вот, Зеленский говорит о телеканале специально на Донбасс. Где-то там у них бродила мысль о распиле денег на специальный канал на всю Россию. Вам не кажется, что если они ворвутся в наше информационное пространство, то для людей, которым на головы не падают снаряды, это будет хорошая альтернатива для нашего официоза правдивого?

Владимир Корнилов: Не знаю я. Любопытную вы тему затронули. Вообще странно, что наши социологи, российские, не проводят замеры насколько отношение самих россиян к Зеленскому изменилось, какое оно, есть ли положительные оценки и так далее. Было бы любопытно посмотреть.

Но вот знаете, когда Зеленский на волне вот этой эйфории борьбы против Порошенко приходил к власти, один мой хороший знакомый российский политолог предложил обсудить, еще тогда, весной-летом прошлого года, обсудить, как в России относиться к популярности, которая последует после победы Зеленского, в самой России, то есть, будет ли это вызовом. А я ему тогда сказал: «Смею вас заверить, он сам всё сделает своими руками».

И вот, конечно я не берусь сейчас судить, у меня субъективные оценки, насколько изменилось отношение самих россиян к Зеленскому. Я слышал какие-то отзывы, что «О, ты смотри какое новогоднее обращение» и прочее.

Валентин Филиппов: Да-да-да. Кстати, очень хвалят новогоднее обращение, вот последнее.

Владимир Корнилов: «Вам всё равно, как улица будет называться – лишь бы она была заасфальтированной?». Ну, пусть называется улицей Бандеры и стоит памятник Бандере. Какая разница, под каким памятником свидание назначать?

Валентин Филиппов: Нет, местные же люди про Бандеру не думают, они думают про то, что, ну какая разница – будет улица Ленина или улица Путина.

Владимир Корнилов: Да. Или Бандеры.

Валентин Филиппов: Ну, почему Бандеры?

Владимир Корнилов: Или генерала Власова. Ну, вот какая разница? В конце концов, ну назовут так. Я к чему. К тому, что к нему отношение уже и на Украине меняется. Рейтинги, пусть даже не стремительно, как некоторые ожидали, но проседают и будут проседать дальше, мы это прекрасно понимаем.

То, что он наговорил в Освенциме, ну, извините, ни один нормальный и здравый человек воспринять в России не может. И, смею вас заверить, таких заявлений, действий будет еще немало. Так что вот его, ну, очень мягко говоря, не самая профессиональная команда – премьер-министр, кабинет министров – будут делать всё для того, чтобы его рейтинги продолжали обрушаться и на самой Украине, и в России.

А насчет каналов – ну, вообще забавно, конечно, наблюдать, как Украина запретила все русскоязычные каналы, все русскоязычные передачи и теперь будет создавать русскоязычный канал для Донбасса и, тем более, для России. То есть, меняя весь закон и разрешая русские каналы в виде исключения.

Валентин Филиппов: Не, ну подождите, всё логично.

Владимир Корнилов: Кстати, вот тут проявляется, конечно… в чем команда Зеленского профессионалы, так это в выстраивании СМИ, проектов СМИ…

Валентин Филиппов: Да.

Владимир Корнилов: … медийных проектов. То есть, вы понимаете, зачистить всё конкурентное поле русскоязычного телевидения, создать один канал для себя, под себя, и зарабатывать на этом хорошие деньги.

Валентин Филиппов: Сейчас вот на полном серьезе на Украине обсуждается вопрос, что на ближайшем «нормандском формате» надо хотя бы попросить Путина, попросить!, чтобы просто попросить не глушить вот этот канал, который будет вещать на Донбасс, хотя бы просто на какое-то время закрыть глаза на этот канал, и что обещание Путина, например, не глушить этот канал – это одна из тех уступок, которые могла бы сделать Москва. Путин знает вообще, что он глушит каналы?

Владимир Корнилов: Нет, он не знает про это, и я уверен, что всерьез никто не обсуждает тему чтобы на «нормандском формате» договариваться о глушении канала… ну, мало ли бреда всякого озвучивают украинские «политологи» и «эксперты». Конечно это не тема для «нормандского формата», во-первых.

А, во-вторых, смею вас заверить, никто не собирается ничего глушить, поскольку то, что заявляют украинские деятели, я считаю, надо смотреть в Донецке. Чем больше в Донбассе слышат эти заявления – и какие там «нелюди живут», какие там «мрази живут», цитирую дословно министра социальной политики, как их «надо поражать в правах» и так далее и тому подобное, – чем больше это слышат дончане, тем больше убеждаются в том, что ни-ког-да, никогда и ни при каких обстоятельствах на эту Украину возвращаться не стоит.

Кстати, Донецк, ну, Донбасс вообще, это тот регион, где я не слышал чтобы плевались и говорили: «Мы не смотрим эти ток-шоу». Вы понимаете, для них это вопрос жизни и смерти. Это не просто там где-нибудь в Сибири, или в том же Питере, или в Москве сидят и говорят: «Да сколько можно об этой Украине». Для дончан, смею вас заверить, которые слышат разрывы канонады под окном, для них это актуальнейший вопрос.

И вот сейчас будут отмечать, собственно, на днях уже пятилетие этого Минского соглашения-2, да? Вы же понимаете, как там в Донецке клянут эти Минские соглашения.

Валентин Филиппов: Да. Так его не только в Донецке клянут, я вам должен сказать. Не только в Донецке.

Владимир Корнилов: Ну, вы же понимаете, если бы не эти Минские соглашения, уверены они, как минимум западный фронт был бы отодвинут, и как минимум дончане жили бы не под обстрелами, или горловчане. Но при этом, мы же понимаем: точно примерно такие же чувства испытывают украинские всевозможные ура-патриёты из Львова, которые никогда этой канонады не слышали и надеются не услышать, и думают «А вот, если б не эти Минские соглашения, мы б там уже проскочили Ростов и дошли бы до Сталинграда».

Валентин Филиппов: Ну, это ж невозможно. Это же невозможно.

Владимир Корнилов: Тем не менее…

Валентин Филиппов: Ну надо же как-то дойти до Смоленска.

Владимир Корнилов: Получили под Дебальцево, утерлись, сказали «Слава Богу», перекрестились. Но пока всё это происходило, за эти 5 лет они себя убедили, что под Дебальцево они победили…

Валентин Филиппов: А Порошенко это сразу сказал.

Владимир Корнилов: Порошенко это говорил, да. Но при этом публика-то все равно понимала, тогда-то, 5 лет назад. Мы же видели эти страшные кадры бегущих…

Вы помните, как они бросали, выполняя приказ, технику, бежали, драпали, когда все западные газеты вышли с заголовками, что такого поражения катастрофического даже они там не ожидали. Но прошло 5 лет, и уверовали, уверовал Порошенко и уверовали, собственно говоря, эти самые бандеровцы.

Валентин Филиппов: Слушайте, у нас же Светлодарск, он же в котле практически тоже, и сейчас, ну если на карту посмотреть.

Владимир Корнилов: Вот эти все призывы украинских ура-патриётов «Давайте жаб’ячими стрибками дойдем до Владивостока»… Вы ж понимаете, вот по мере того как они забыли о том, как получали по зубам, они уверены, что «вот теперь-то, мы вот запросто справимся. Вот только б Россия не вмешивалась, а так мы запросто».

Смею вас заверить, Украина делает всё для того, чтобы своими действиями, не важно, что они там на каналах будут рассказывать, своими действиями доказать, что Крым и Донбасс сделали правильный выбор.

И, в конечном итоге, они это докажут и ряду других регионов Украины. Но для этого действительно самой России стоит подумать о том, как Донбасс все-таки поддержать и сделать, в том числе, привлекательным примером для других регионов Украины.

Валентин Филиппов: На Донбассе полным ходом раздаются паспорта, а экономическая интеграция с Россией…

Владимир Корнилов: Честно говоря, «полным ходом», ну, я считаю, что довольно медленно…

Валентин Филиппов: Мы же с вами знаем, это Россия. Раздаются паспорта, уже критическое количество паспортов у граждан ДНР и ЛНР есть. Точка невозврата уже пройдена, уже достаточное количество десятков и, может быть, сотен тысяч являются обладателями российских паспортов. Идет экономическая интеграция, безусловно, в каком-то виде. Налаживаются связи именно с Россией, через Россию, экспорт через Россию.

Так есть ли вообще смысл продолжать какие-то переговоры? И Украине какой смысл? Ну, Украина, она же понимает что она уже всё, упустила.

Владимир Корнилов: Ну, смотря что мы считаем под словом «Украина», подразумеваем, но конечно очень многие там свято верят в то, что «Донбасс и Крым вернем запросто, вот только завтра Россия распадется…». Вон сейчас бандеровские чтения в Киеве произошли. Там брошюрка раздавалась «Як облаштувати Росію» – как обустроить Россию, рецепт прост на самом деле: развалить Россию на 40 независимых государств.

Валентин Филиппов: Беда в том, что любое из этих 40 государств может таких неприятностей Украине наделать.

Владимир Корнилов: Я о чем и говорю. Украинские националисты странные люди – так у них извечным «ворогом» всегда была Россия, а так будет 40 извечных «ворогив».

Ну, да, некоторые из них верят на самом деле, что Россия завтра распадется, и мы вернем и Крым, и Донбасс, и даже Кубань прирежем, все, что нужно – это дождаться неизбежного распада России. Ну, вспомните как многие из них, задолго до всех майданов, Портников один из примеров, рассказывали нам, я помню, он это рассказывал ещё в нулевых годах: «Всё, к 2017-му году России уже точно не будет», ну железно. 17-ый год для них было каким-то, знаете, по аналогии с прошлым веком каким-то таким ключевым, символической датой. Теперь ладно, 17-ый проскочили каким-то образом невероятным, теперь конечно вот 24.

Валентин Филиппов: Ну, слава Богу, потом будет 41-ый.

Владимир Корнилов: И так далее. Вот сейчас, видите, уже начали звучать голоса из Америки: «Про Крым забудьте, сосредоточьтесь на более реальной вещи». То есть, видите, их ещё убеждают, что как минимум Донбасс вернуть можно, хотя я считаю, что вряд ли это уже когда может получиться.

Да, я выступаю за то, чтоб рано или поздно Россия включила Донбасс, полный Донбасс в состав Российской Федерации. Ну, я мечтаю об этом. Многие мне говорят, что это несбыточная мечта, многие здесь, в Москве, в России…

Ну, как минимум люди, от которых какие-то решения зависят. Но я от этих же людей, слышал, что никогда Крым не может быть российским. Я помню, как эти же люди гомерически смеялись, когда мы там ещё в 90-е убеждали, что Абхазию и Южную Осетию надо признавать.

И когда мне сейчас говорят: «Да ну, понятно, что Крым должен был стать частью России»…. Да, конечно. Я вспоминаю, я ж в Крыму много работал, вы же помните, у нас офис был и в Симферополе, и в Севастополе, и работал с российскими, русскими организациями и прочее там. Но, простите меня, ну только самые смелые кремлевские или околокремлевские мечтатели могли верить в такой сценарий до 14-го года. А теперь, видите, многие из тех, кто не верил, смеялся, ржал, говорил, что это невозможно никогда, получили медальки за возвращение Крыма. И вполне себя неплохо чувствуют.

Валентин Филиппов: Огромное, Владимир Владимирович, вам спасибо за теплые, добрые слова правдивые. Будем надеяться, что вы во всем правы и к вам будут прислушиваться другие Владимиры Владимировичи, и тогда все будет хорошо.

Владимир Корнилов: Дай Бог. Будь мир всегда в вашем доме. До свидания. Рад был видеть.