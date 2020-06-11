«Владимир Путин ничего не прощает»: В Молдове вышла новая порция компромата на Додона

11.06.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Игорь Додон может потерять статус главного союзника России в Молдове из-за своих отношений с криминальным олигархом Владом Плахотнюком.

Об этом в эфире телеканала tvc21 заявил бывший премьер-министр Молдовы Ион Струза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ему просто повезло, что, когда в РФ искали, извините за выражение, агента влияния, из-за неимения другого варианта остановились на Додоне. Но он сильно подвел и лично президента Путина, и РФ своим поведением в июне прошлого года и своими переговорами с Плахотнюком, о котором в РФ никто не хочет слышать», – сказал Струза.

Речь идет о переговорах, которые Додон вел с Плахотнюком в июне 2019 года. Говорили о создании правящей коалиции между Социалистической партией президента и Демократической партией олигарха. Это происходило в тот момент, когда Россия устами вице-премьера Дмитрия Козака уже публично рекомендовала социалистам объединиться с проевропейским блоком ACUM.

Когда рекомендации Козака были выполнены, обиженный и бежавший из страны Плахотнюк стал вбрасывать видео переговоров с молдавским президентом. Первые «серии» «вышли» прошлым летом, Додон тогда уверял, что просто заманивал олигарха в ловушку.

Спустя год, когда, казалось, шум улегся, последовало не менее скандальное продолжение. В новых «сериях» помощник Додона берет у Плахотника черный «кулек», как предполагают, с деньгами, а сам президент критикует Дмитрия Козака.

Додон рассказывает олигарху, как «цапался» с российским вице-премьером.

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«Я кричал на него раньше в кабинете, где рядом с ним были другие люди… Но надо отдать должное, что он молодец. Переговорщик такой…», – говорит Додон.

Плахотнюк также признает таланты Козака и говорит, что он «для своей страны всё вычислил».

Ион Струза считает, что оба фигуранта пленок продемонстрировали какую-то деревенскую наивность, когда пытались переиграть Кремль.

«Владимир Путин ничего не прощает. Возврат самолета Рогозина – это точка невозврата для Плахотнюка (в 2017 году подконтрольное олигарху правительство, объявило российского вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата – ред.). Это была полная наивность считать, что в РФ кто-либо окажет поддержку правительству с участием Плахотнюка. Просто глупость», – сказал молдавский экс-премьер.

По его информации, США, где сейчас скрывается Плахотнюк, готовы выдворить молдавского криминального олигарха. Струза советует соотечественнику сдаться молдавским властям.

«Если он сдастся российским властям, ему будет значительно хуже», – сказал он, имея в виду, что в августе Тверской суд Москвы арестовал олигарха заочно по уголовному делу о создании преступного сообщества с целью организации наркотрафика в Российскую Федерацию.

Что касается Додона, то он, по мнению Струзы, должен во что бы то ни стало выиграть предстоящие президентские выборы.

«У Додона две проблемы. Это его отношения с Россией: та степень доверия, которая была, исчерпала себя. И второе нужно каким-то образом объяснить кульки. Это не последнее видео, которое он получит», – сказал Струза.

Молдавский политолог Сергей Чебан пишет в RTA, что в Кремле уже с осторожностью восприняли планы молдавского президента воспользоваться своим приездом в Москву на Парад Победы как поводом для переговоров о предоставлении кредита и другим экономическим вопросам

Позиции Додона сейчас крайне неустойчивы. Затаивший обиду Плахотнюк нещадно скупает депутатов правящей коалиции. Ставки поднялись до миллиона долларов. Если еще один избранник дрогнет перед такой суммой, коалиция развалится, и правительство падет. И тогда разруливать очередной молдавский кризис, возможно, вновь придется Дмитрию Козаку.

«В случае ослабления молдавского лидера и отстранения партии социалистов от власти Москва может вернуться к идее политической перезагрузки и согласиться с необходимостью проведения досрочных парламентских выборов в текущем году. Следует напомнить, что именно на этом сценарии настаивал Дмитрий Козак летом минувшего года после формирования коалиции ПСРМ и ACUM, видимо, понимая, к чему может в итоге привести сохранение персонального состава нынешнего молдавского парламента», – написал Чебан.