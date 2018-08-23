23.08.2018, Москва, Максим Карпенко
  290 просмотров
Общество, Россия, Украина

Владимир Путин почтил память экипажа подлодки «Курск», возложив цветы к монументу в честь подводников



Президент Российской Федерации Владимир Путин почтил память моряков атомной подлодки «Курск», погибших в 2000-м году. Об этом сообщает «Ридус», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте или канал YouTube



Путин посетил монумент, возведенный в память о погибших подводниках, расположенный на территории мемориального комплекса «Курская дуга», и возложил цветы.

Напомним, атомная подводная лодка проекта К-141 «Курск» затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море на глубине 108 метров. В результате катастрофы погибли все 118 членов экипажа субмарины.

Ранее экипаж бывшей единственной украинской подлодки «Запорожье» пополнил команду российской субмарины «Алроса» Черноморского флота.

Также в Черное море зашла новейшая дизельная подлодка Черноморского флота «Новороссийск», совершившая межфлотский переход из Мурманской области.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





Загрузка...


За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Август 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть