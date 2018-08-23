Владимир Путин почтил память экипажа подлодки «Курск», возложив цветы к монументу в честь подводников

23.08.2018, Москва, Максим Карпенко

Президент Российской Федерации Владимир Путин почтил память моряков атомной подлодки «Курск», погибших в 2000-м году. Об этом сообщает «Ридус», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте или канал YouTube

Путин посетил монумент, возведенный в память о погибших подводниках, расположенный на территории мемориального комплекса «Курская дуга», и возложил цветы.

Напомним, атомная подводная лодка проекта К-141 «Курск» затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море на глубине 108 метров. В результате катастрофы погибли все 118 членов экипажа субмарины.

Ранее экипаж бывшей единственной украинской подлодки «Запорожье» пополнил команду российской субмарины «Алроса» Черноморского флота.

Также в Черное море зашла новейшая дизельная подлодка Черноморского флота «Новороссийск», совершившая межфлотский переход из Мурманской области.