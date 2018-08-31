Владимир Путин выразил соболезнования ДНР

31.08.2018, Москва, Елена Острякова

Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

«Александр Владимирович был настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса. В трудное для своего родного края время он встал на его защиту, взял на себя огромную личную ответственность, вел за собой людей.

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Подлое убийство Александра Захарченко – это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока. А делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится.

Рассчитываю, что организаторы и исполнители этого преступления понесут заслуженное наказание.

Хочу еще раз выразить соболезнования родным и близким Александра Владимировича Захарченко, всем жителям Донбасса. Россия всегда будет вместе с вами», – говорится в телеграмме Путина, направленной в ДНР.