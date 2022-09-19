Владимир Сальдо, которого успела «похоронить» украинская пропаганда, вернулся к руководству Херсонщиной

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Новости Украины

Проходивший лечение в Москве после отравления украинскими диверсантами глава военно-гражданской администрации Херсонщины Владимир Сальдо вновь приступил к своим обязанностям и находится на рабочем месте.

Об этом сообщают херсонские СМИ.

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Временно исполняющий обязанности главы Сергей Елисеев сложил с себя полномочия и вернулся к должности председателя правительства региона.

«Администрация и Правительство Херсонской области продолжают работать в штатном режиме и управлять реализацией программ и проектов развития всех сфер жизнедеятельности региона», – говорится в сообщении Херсонской ВГА.

Также сообщается, что Владимир Сальдо подтвердил неизменность курса Херсонской области на вхождение в состав России.

«Глава Администрации Херсонской области подчеркнул, что с его возвращением активизируется работа всех органов власти, причем приоритетная задача будет отведена обеспечению стабильности и безопасности региона, а также повышению благополучия всех жителей Херсонской области», – говорится в сообщении.

«Я каждый день общаюсь с военными и знаю, какая напряженность существует среди херсонцев по поводу ВСУ, находящихся не так уж и далеко», — говорится в видеообращении главы ВГА.

Он также сообщил, что Херсон находится под защитой России, потому что «у Вооруженных сил Российской Федерации значительно больше сил».

Сейчас Владимир Сальдо занят работой над бюджетом области до конца года и на следующий год. Он также пообещал, что Херсонщина будет процветающей и стабильной.

Напомним, что буквально несколько дней назад украинские пропагандистские СМИТ пестрели фейковыми сообщениями о том, что Сальдо якобы «добили в больнице свои же».

Сегодня украинские СМИ как ни в чем ни бывало сообщают о возвращении чиновника к работе.