Владимир Сальдо, которого успела «похоронить» украинская пропаганда, вернулся к руководству Херсонщиной

19.09.2022  19:35 (Мск), Херсон
Никита Еременко.  
Просмотров: 387
 
Дзен, Информвойна, Местная власть, Общество, Политика, Россия, Украина, Херсон
Новости Украины

Проходивший лечение в Москве после отравления украинскими диверсантами глава военно-гражданской администрации Херсонщины Владимир Сальдо вновь приступил к своим обязанностям и находится на рабочем месте.

Об этом сообщают херсонские СМИ.

Проходивший лечение в Москве после отравления украинскими диверсантами глава военно-гражданской администрации Херсонщины Владимир Сальдо...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Временно исполняющий обязанности главы Сергей Елисеев сложил с себя полномочия и вернулся к должности председателя правительства региона.

«Администрация и Правительство Херсонской области продолжают работать в штатном режиме и управлять реализацией программ и проектов развития всех сфер жизнедеятельности региона», – говорится в сообщении Херсонской ВГА.

Также сообщается, что Владимир Сальдо подтвердил неизменность курса Херсонской области на вхождение в состав России.

«Глава Администрации Херсонской области подчеркнул, что с его возвращением активизируется работа всех органов власти, причем приоритетная задача будет отведена обеспечению стабильности и безопасности региона, а также повышению благополучия всех жителей Херсонской области», – говорится в сообщении.

«Я каждый день общаюсь с военными и знаю, какая напряженность существует среди херсонцев по поводу ВСУ, находящихся не так уж и далеко», — говорится в видеообращении главы ВГА.

Он также сообщил, что Херсон находится под защитой России, потому что «у Вооруженных сил Российской Федерации значительно больше сил».

Сейчас Владимир Сальдо занят работой над бюджетом области до конца года и на следующий год. Он также пообещал, что Херсонщина будет процветающей и стабильной.

Напомним, что буквально несколько дней назад украинские пропагандистские СМИТ пестрели фейковыми сообщениями о том, что Сальдо якобы «добили в больнице свои же».

Сегодня украинские СМИ как ни в чем ни бывало сообщают о возвращении чиновника к работе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть