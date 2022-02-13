Владимир Шаповалов: Франция может применить в Мали провокационные схемы США

Попытки Франции удержать Африку под своим контролем могут стать реальной угрозой для стабильности континента. Париж способен применить опыт США по дестабилизации обстановки в Сирии и Ливии, предположил политолог Владимир Шаповалов.

Африканская повестка будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран ЕС, сообщило информационное агентство «Рейтер». Европейские источники утверждают, что мероприятие организовано на фоне ухудшения отношений Франции и Мали, а также отмечается, что Елисейский дворец рассматривает возможность вывода своих войск из африканской страны. Западные СМИ предполагают, что это произошло из-за сотрудничества малийцев с российскими инструкторами, которых журналисты обычно называют сотрудниками «ЧВК Вагнера».

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Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов считает, что действия западных стран, а также риторика политиков указывают на желание Европы сохранить за собой влияние на африканской земле.

«Дело в том, что для Франции контроль над Западной и Центральной Африкой является одним из важнейших направлений внешней политики. Не случайно, что на пресс-конференции после переговоров Путина и Макрона, где обсуждалась Украина, первый вопрос журналистов был по Мали. Это совершенно не удивительно, поскольку спустя 60 лет после обретения независимости странами Африки, Франция сохраняет определенный контроль здесь. Речь идет об экономической сфере, где продолжается использование природных богатств стран, а также европейцы вмешивается в политическую жизнь и проводят военные операции. Все это говорит о том, что французы и не думали уходить из Африки», – констатировал эксперт.

Владимир Шаповалов предупредил, что амбиции Франции относительно Мали довольно велики и могут получить подтверждение радикальными действиями. В ход могут пойти технологии, разработанные и широко используемые американцами. Как пример – искусственно созданный террористический анклав на востоке Сирии, где под прикрытием Пентагона радикалы воруют нефть для продажи на черном рынке.

«Париж пытается сохранить неоколониальный контроль над африканскими странами, поэтому действия бывших французских колоний по достижению реальной независимости, а именно это сейчас наблюдается в Мали, встречают яростное сопротивление со стороны французского истеблишмента. Очевидно, что Франция не будет мириться со сложившейся ситуацией и будет стремиться сохранить контроль над важными африканскими странами. Здесь возможны разные методы и способы, в том числе и те, которые используют США: стравливание отдельных народностей, установление контроля над некоторыми регионами, как это происходит в северо-восточной Сирии и в Ливии.

Кризис, который наблюдается вокруг Мали, далек от своего финала. Франция не отступилась, будут произведены еще какие-то действия с тем, чтобы восстановить контроль над этой африканской республикой», – уверен Шаповалов.

Несмотря на неоколониальные планы бывшей метрополии, население и власти Мали решительно настроены защищать национальные интересы. Граждане регулярно организуют стихийные антифранцузские митинги, на которых сжигают изображения президента Франции Эммануэля Макрона и требуют вывода европейских сил из страны.