Владимир Соловьев высоко оценил клип на песню про «ЧВК Вагнера»

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Известный российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на клип «С шевроном Вагнер под вальс валькирий», которая посвящена участию «вагнеровцев» в российской спецоперации на Украине.

В эфире своей программы на канале «Соловьев Live» журналист полностью продемонстрировал видео.

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«И клип — класс, и вообще то, что происходит довольно любопытно. Кто такие «ЧВК Вагнера» уже, наверное, знают все в мире», — такую оценку музыкальному ролику дал Соловьев.

Данный клип был показан не случайно. Дело в том, что «ЧВК Вагнера» действуют успешно на Бахмутском направлении в ДНР. В связи с этим телеведущий даже зачитал сводку за 13 сентября, согласно которой русские добровольцы освободили населенные пункты Николаевка и Николаевка Вторая.

«Они продолжают двигаться в сторону Отрадовки и южной окраины Зайцево, одновременно с этим отряды «ЧВК Вагнера» атакуют со стороны села Вершины и вплотную приблизились к позициям украинских формирований к востоку от Зайцево. Бойцы ЧВК Вагнера тоже атакуют со стороны трассы Бахмут (Артемовск) — Светлодарск с целью окружить силы ВСУ на электроподстанции Донбасская», — поведал журналист.

Музыкальный ролик на песню «С шевроном Вагнер под вальс валькирий» появился в начале сентября и стал вирусным в популярных соцсетях. Клип демонстрирует фрагменты репортажей и любительских съемок, на которых показана работа «вагнеровцев».