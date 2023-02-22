«Владимир Владимирович, где же новое оружие в зоне СВО?» – полковник Алкснис недоволен посланием

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Пока что все рапорты об обновлении вооружений российской армии вызывают недоумение, ведь в зоне СВО используется преимущественно не современное оружие, а советские разработки 70-х, а то и 40-х годов.

Об этом в эфире интернет-канала «Спец» заявил бывший депутат Верховного Совета СССР полковник ВВС Виктор Алкснис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Алксниса, вооружение на передовой не позволяет говорить о том, что российская армия перевооружилась более, чем на 80%, о чем заявлялось ранее.

«Позвольте, Владимир Владимирович, вы же еще не так давно говорили о том, что все наши Вооруженные силы на 80 с лишним процентов перевооружены на новую боевую технику и вооружение. На 80 с лишним процентов. Но ситуация на Украине не позволяет говорить о том, что наша армия воюет этими 80% нового вооружения. Техника вся старая, это советское вооружение», – утверждает Алкснис.

Он полагает, что «сегодня Украина обладает более современным оружием, правда, не своим, а поставками из США и стран НАТО».

«Но это более современное оружие, чем имеется на вооружении у нас… Сейчас заметно, когда вместо танков, даже пусть Т-90, но более-менее, он 80-х годов разработки, принят на вооружение, – мы видим танки Т-62, которых в 75-м году было прекращено производство. Мы видим даже появление на фронте гаубиц Д-1. Это гаубицы Великой Отечественной войны, в 43-м году были приняты на вооружение. Где же наши новые гаубицы? Похоже, что их уже нет – они или расстреляли стволы, или были уничтожены, повреждены», – заявил Алкснис.